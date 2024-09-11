Мерц выступает против постоянного диалога по вопросам иммиграции.

Мерц резко осудил утверждение федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ), согласно которому союз изначально планировал провалиться, участвуя в дискуссиях по миграции - ранее Шольц обвинил ХДС/ХСС в том, что они действуют ради пиара в этом вопросе, но при этом заинтересованы в продолжении дискуссий.

Мерц парировал: "Предположение о том, что это был заранее спланированный заговор с немецкими министрами, господин федеральный канцлер, я должен признать: это предположение абсурдно".

Глава ХДС укрепил запрос на отказ в приеме беженцев на границах Германии. "С нашей точки зрения, широкомасштабные отказы на границах немецких земель остаются законными, выполнимыми и даже политически необходимыми в нынешней ситуации".

Комиссия последовательно придерживалась своей позиции в миграционной политике, совпадающей с позицией Мерца по поводу намерений союза. После дискуссии комиссия предложила усилить контроль на границах для эффективного управления потоком беженцев.

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