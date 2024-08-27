Мерц предлагает изменить существующие правила, чтобы наложить ограничения на иммиграцию.

Фрау Мерц побеседовала с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) о последствиях ножевого нападения в Солingen, произошедшего ранее в тот же день. Во время беседы она поделилась своими идеями и предложениями с канцлером, в том числе изменениями в иммиграционные правила и Закон об обеспечении беженцев, а также изменениями в законы, подобные законодательству о полиции. Кроме того, она предложила, чтобы она и Шольц выбрали людей, которые могли бы быстро обсудить возможные изменения в существующей правовой системе.

"Настало время, когда демократические партии в политическом центре – ХДС/ХСС, СДПГ, СВП и "Зеленые" – должны объединиться для совместных стратегий", – подчеркнула Мерц, вспомнив предыдущее обращение бывшего федерального президента Йоахима Гаука. Важно уменьшить постоянный поток нелегальных мигрантов в Германии.

Мерц даже предложила отказать в приеме беженцев на немецких границах. По ее мнению, это законно, поскольку они уже прошли хотя бы через одну безопасную страну происхождения, нарушив тем самым "одну страну слишком много" в соответствии с правилами ЕС. Однако если действительно возникнут проблемы с законами ЕС, эти правила придется изменить или объявить "национальную чрезвычайную ситуацию" в соответствии с договорами ЕС.

Предложения Мерц по решению проблемы иммиграции выходят за рамки границ Германии, так как она предложила пересмотреть правила ЕС, чтобы отказать в приеме беженцев, прошедших более чем через одну безопасную страну. Германия должна укрепить свои иммиграционные правила и Закон об обеспечении беженцев, как подчеркнула Мерц во время беседы с канцлером Шольцем.

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