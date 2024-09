Мерил Стрип противостоит талибам в рассказе, в котором рассказывается о кошках, деревянных грызунах и птицах.

Кошка может греться под солнечными лучами, а грызун носится по парку... Птичка может петь в Кабуле, но девушка или женщина - нет, и женщине запрещено появляться на публике. Мэрил Стрип сделала это замечание в понедельник, назвав ситуацию "невероятной". Она также посчитала это подавлением основных прав и странностью.

Высказывания Стрип вызвали шквал реакции в социальных сетях, в результате чего четыре страны объявили о мерах воздействия против талибов из-за якобы подавления женских прав.

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды объявили о своих намерениях наказать талибов за нарушение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Эта конвенция была ратифицирована предыдущим афганским правительством в 2003 году и была проигнорирована талибами, когда они захватили власть три года назад после вывода США.

Министр иностранных дел Пенни Вонг из Австралии заявила, что афганские женщины и девочки фактически исчезли из публичного пространства из-за правил талибов. Она объяснила, что совместные действия четырех стран беспрецедентны.

Ужесточение правил

С тех пор, как они пришли к власти, талибы ужесточают контроль над женщинами и девочками.

Им запрещено работать или получать образование после шестого класса. Обязательно покрывать тело и избегать зрительного контакта с любым мужчиной, не связанным с ними кровным родством или браком.

Недавние правила талибов требуют, чтобы женщины молчали в общественных местах. Интерпретация талибами ислама гласит, что голоса женщин интимны и не должны быть слышны во время пения, чтения или громкого чтения.

Эти репрессивные практики, также признанные ООН, привели к кризису психического здоровья среди женщин в Афганистане. Статистика депрессии среди женщин растет, что приводит к увеличению попыток самоубийства, сообщают эксперты в области здравоохранения и активисты.

Human Rights Watch ожидает, что правовое вмешательство четырех западных стран может привести к суду в Международном суде правосудия в Гааге. Поскольку документ был подписан предыдущим правительством, Афганистану придется отвечать на это обвинение, хотя талибы не показывают признаков смягчения.

Правительство талибов еще не ответило на действие CEDAW.

Уничтожение пола

В Нью-Йорке Стрип поделилась своими чувствами с CNN Кристианой Аманпур, сказав, что была вынуждена встать на защиту афганских женщин и девочек из-за действий талибов, которые подобны "уничтожению целого пола".

Фавзия Кофи, бывший афганский член парламента, сообщила Аманпур, что талибы не поняли трансформацию Афганистана. Несмотря на попытки их заставить замолчать, Кофи заявила, что женщины решительно настроены быть услышанными.

После того, как талибы запретили женщинам говорить в общественных местах, некоторые люди стали публиковать в социальных сетях видео, на которых они поют в знак протеста. Кофи заявила: "Это указывает на многообразный Афганистан, которого талибы еще не поняли". Она также объяснила, что каждая женщина в Афганистане стала журналисткой и средством информации, рассказывая о своем опыте.

Ферешта Аббаси, исследователь Афганистана в Human Rights Watch, предложила, что совместные усилия Германии и ее партнеров могут способствовать справедливому решению "значительных нарушений прав человека талибами в отношении афганских женщин и девочек".

"Важно, чтобы другие страны выразили свою поддержку этому действию и продолжали включать афганских женщин по мере продвижения", - заключила Аббаси.

Вопрос о якобы подавлении талибами прав женщин в Афганистане привлек международное внимание, в результате чего четыре страны, в том числе Австралия, объявили о мерах воздействия против талибов за нарушение конвенции CEDAW. Strict regulations in Asia have led to a mental health crisis among women, with depression rates surging and an increase in suicide attempts reported.

The Taliban's actions in Afghanistan have been condemned as a form of "erasing an entire gender" by Meryl Streep, highlighting the oppressive practices imposed upon women in the region, which have been concurred by the UN.

