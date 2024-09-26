Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАзия

Мерил Стрип противостоит талибам в рассказе, в котором рассказывается о кошках, деревянных грызунах и птицах.

Во время бокового мероприятия на Общем собрании Организации Объединенных Наций знаменитая актриса Мерил Стрип обсуждала кошек, белок и птиц, но ее комментарии не касались хищников и их жертв.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут
Мерл Стрип заявляет: "В Афганистане под властью талибов женщина имеет меньше привилегий, чем...
Мерл Стрип заявляет: "В Афганистане под властью талибов женщина имеет меньше привилегий, чем белка", выступая на Генассамблее ООН и выражая озабоченность состоянием прав женщин в стране.

Мерил Стрип противостоит талибам в рассказе, в котором рассказывается о кошках, деревянных грызунах и птицах.

Кошка может греться под солнечными лучами, а грызун носится по парку... Птичка может петь в Кабуле, но девушка или женщина - нет, и женщине запрещено появляться на публике. Мэрил Стрип сделала это замечание в понедельник, назвав ситуацию "невероятной". Она также посчитала это подавлением основных прав и странностью.

Высказывания Стрип вызвали шквал реакции в социальных сетях, в результате чего четыре страны объявили о мерах воздействия против талибов из-за якобы подавления женских прав.

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды объявили о своих намерениях наказать талибов за нарушение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Эта конвенция была ратифицирована предыдущим афганским правительством в 2003 году и была проигнорирована талибами, когда они захватили власть три года назад после вывода США.

Министр иностранных дел Пенни Вонг из Австралии заявила, что афганские женщины и девочки фактически исчезли из публичного пространства из-за правил талибов. Она объяснила, что совместные действия четырех стран беспрецедентны.

Ужесточение правил

С тех пор, как они пришли к власти, талибы ужесточают контроль над женщинами и девочками.

Им запрещено работать или получать образование после шестого класса. Обязательно покрывать тело и избегать зрительного контакта с любым мужчиной, не связанным с ними кровным родством или браком.

Недавние правила талибов требуют, чтобы женщины молчали в общественных местах. Интерпретация талибами ислама гласит, что голоса женщин интимны и не должны быть слышны во время пения, чтения или громкого чтения.

Эти репрессивные практики, также признанные ООН, привели к кризису психического здоровья среди женщин в Афганистане. Статистика депрессии среди женщин растет, что приводит к увеличению попыток самоубийства, сообщают эксперты в области здравоохранения и активисты.

Human Rights Watch ожидает, что правовое вмешательство четырех западных стран может привести к суду в Международном суде правосудия в Гааге. Поскольку документ был подписан предыдущим правительством, Афганистану придется отвечать на это обвинение, хотя талибы не показывают признаков смягчения.

Талибан authorize стражи следят, как афганская женщина, полностью закрытая буркой, перемещается по улице на рынке в районе Бахарак, провинция Бадахшан, Афганистан 26 февраля 2024 года.

Правительство талибов еще не ответило на действие CEDAW.

Уничтожение пола

В Нью-Йорке Стрип поделилась своими чувствами с CNN Кристианой Аманпур, сказав, что была вынуждена встать на защиту афганских женщин и девочек из-за действий талибов, которые подобны "уничтожению целого пола".

Фавзия Кофи, бывший афганский член парламента, сообщила Аманпур, что талибы не поняли трансформацию Афганистана. Несмотря на попытки их заставить замолчать, Кофи заявила, что женщины решительно настроены быть услышанными.

После того, как талибы запретили женщинам говорить в общественных местах, некоторые люди стали публиковать в социальных сетях видео, на которых они поют в знак протеста. Кофи заявила: "Это указывает на многообразный Афганистан, которого талибы еще не поняли". Она также объяснила, что каждая женщина в Афганистане стала журналисткой и средством информации, рассказывая о своем опыте.

Ферешта Аббаси, исследователь Афганистана в Human Rights Watch, предложила, что совместные усилия Германии и ее партнеров могут способствовать справедливому решению "значительных нарушений прав человека талибами в отношении афганских женщин и девочек".

"Важно, чтобы другие страны выразили свою поддержку этому действию и продолжали включать афганских женщин по мере продвижения", - заключила Аббаси.

Вопрос о якобы подавлении талибами прав женщин в Афганистане привлек международное внимание, в результате чего четыре страны, в том числе Австралия, объявили о мерах воздействия против талибов за нарушение конвенции CEDAW. Strict regulations in Asia have led to a mental health crisis among women, with depression rates surging and an increase in suicide attempts reported.

The Taliban's actions in Afghanistan have been condemned as a form of "erasing an entire gender" by Meryl Streep, highlighting the oppressive practices imposed upon women in the region, which have been concurred by the UN.

Мэрил Стрип участвует в пресс-конференции после события, названного

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В любом проанализированном объекте не обнаружено никаких следов минерального масла.
Главные темы

Овсянка трижды упоминается как "дефицитная".

Овсянка трижды упоминается как "дефицитная". Овсянка в целом считается здоровым и бюджетным вариантом, но неправильная оценка продукта может привести к нежелательным результатам, как показал тест журнала Öko-Test. Овсянка обладает множеством преимуществ, таких как чувство сытости, снижение уровня сахара и холестерина в крови, а также поддержание здоровья кишечника. В

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В Гонконге падую панд приветствуют в эксклюзивном виде, что отражает празднование Пекином 75-летия коммунистического правления в Китае.
Главные темы

В Гонконге падую панд приветствуют в эксклюзивном виде, что отражает празднование Пекином 75-летия коммунистического правления в Китае.

Гонконг получает два больших подарка панд от китайского правительства в четверг, отмечая 75 лет правления коммунистической партии. Этот акт является частью более широкой инициативы чиновников города по продвижению националистических чувств.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Люди в Шэньчжэне выражают соболезнования и плачут над 10-летним японским учеником, который...
Главные темы

"Исследование действий, разжигаемых ненавистью": убийство японского мальчика вызывает размышления о растущем национализме в Китае

Убийство японского студента в Китае вызвало массовое негодование и самоанализ в отношении роста радикального патриотизма в стране, с некоторыми людьми обвиняющими власти в поддержке антияпонских настроений и даже в "обучении ненависти

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

"Встреча с DAX: "Вершины флагштока еще не достигнуты"
Экономика

"Встреча с DAX: "Вершины флагштока еще не достигнуты"

"Встреча с DAX: "Вершины флагштока еще не достигнуты" Дак преодолел отметку в 19 000 впервые! Кто бы мог подумать, что Брокта и Белл могли предвидеть это ещё в январе? Куда мы идём отсюда? Могут ли Дак достичь уровня 20 000 к концу года? Этьен и Раймунд углубляются

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Зеленский, президент Украины, должен встретиться с Байденом, президентом США, и Харрисом,...
Политика

Зеленский выступит с немедленным, лицом к лицу обращением к Байдену и Харрису на фоне подготовки Украины к перспективе президентства Трампа

Лидер Украины Владимир Зеленский надеется на последний шанс убедить сочувствующего президента США в целях войны Украины в четверг во время визита в Белый дом.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Баerbock целеустремлена в отношении только что начатой фазы под руководством Habeck после отказов...
Политика

Борющийся козел, спекуляции о временном отключении светофора возле места назначения Санты

Борющийся козел, спекуляции о временном отключении светофора возле места назначения Санты Возможно, некоторые интервью нуждаются в отсрочке, например, то, которое федеральный министр иностранных дел Баербок даст сегодня в шоу Маишбергер. Зеленый политик Баербок выглядит напряженным, когда обсуждает перестановки в своем партии и рисует картину будущего при Хабеке. К счастью, она

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Забавное возвращение знаменитости ФФБ завораживает зрителей вольфсбурга
Спорт

Забавное возвращение знаменитости ФФБ завораживает зрителей вольфсбурга

Забавное возвращение знаменитости ФФБ завораживает зрителей вольфсбурга Эта история уникальна для женского футбола. Игрок национальной сборной Эмма, недавно ставшая мамой, получила разрешение на игру всего за несколько минут до квалификационного матча против Фиренце. Это было ее первое возвращение на поле после мая 2023 года. Едва она ступила на поле, как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно