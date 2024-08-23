Мелани Мюллер, известная певица, понесла штраф в размере 80 000 евро за публичное выставление гитлеровского приветствия.

В сентябре 2022 года Мюллер, или Мелания Блюмер в реальной жизни, пела в Лейпциге для группы, идентифицированной как мотоклуб с связями с крайне правыми кругами, как заявил судья Лукас Финдейзен. На сцене она якобы неоднократно поднимала правую руку. Зрители кричали нацистские лозунги, и всякий раз, когда она кричала "Зицкецке", толпа отвечала "Хайль, Хайль, Хайль". Видео показало, как она неоднократно делает жест рукой, напоминающий нацистское приветствие.

Мюллер опровергла обвинения, заявив, что этот жест является частью ее сценического акта в течение многих лет и не имеет связи с правым экстремизмом или националистическими идеологиями. В своем заявлении она ясно сказала: "Я не имею ничего общего с правыми радикалами или националистическими убеждениями".

Однако власти обнаружили 0,69 грамма кокаина и одну таблетку экстази у Мюллера, что привело к обвинению в хранении наркотиков.

Решение суда превзошло просьбу прокурора о штрафе в размере 5700 евро. Защита просила оправдать Мюллера, утверждая, что провокационный жест был безобидным сценическим движением, которое не запрещено.

Несмотря на скандал, певица, победившая в реалити-шоу "Я знаменитость... Выведи меня отсюда!" и "Большой брат" в прошлом десятилетии, теперь выступает в Майорке.

Защита Мюллера заявила, что запрашиваемый прокурором штраф в размере 5700 евро был недостаточным, учитывая, что максимальное наказание за хранение наркотиков в Германии обычно составляет около 80 000 евро. Несмотря на скандальную ситуацию, билеты на концерт Мюллер в Майорке продолжают продаваться быстро, и многие фанаты с радостью платят до 300 евро за каждый билет.

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