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Механизированный дайвер снимает захватывающие изображения загадочных глубоководных организмов, которые еще не идентифицированы.

Ученые погружаются на множество фathonov под водой у побережья Чили с помощью подводного дрона, открывая weitgehend неизвестные мореходные окружающие области.

 and  Ann Bradley
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Данное морское существо, якобы принадлежащее к семейству оконечниц (Chaunacidae), было замечено...
Данное морское существо, якобы принадлежащее к семейству оконечниц (Chaunacidae), было замечено подводным роботом на поразительной глубине 1388 метров, обосновавшись у подножия подводной горы в морском парке Наска-Десеспераlla. Благодаря своей медлительной передвижению эти хищники ускользают от внимания своей жертвы.

- Механизированный дайвер снимает захватывающие изображения загадочных глубоководных организмов, которые еще не идентифицированы.

Наш мир таит в себе множество форм жизни, которые еще не были открыты человеком, их существование является лишь плодом нашего воображения. По оценкам ученых, еще несколько миллионов животных, растений, грибов и микробов остаются неоткрытыми, неописанными и неучтенными. Многие из так называемых "скрытых таксонов" процветают в местах, куда редко ступает нога человека: в почве или на глубине океана, на сотни метров под поверхностью.

Именно на этих глубинах ученые утверждают, что обнаружили более сотни новых видов: глубоководные кораллы и морские ежи, лобстеры и стеклянные губки, амфиподы и рыбы. Они украшены многочисленными крошечными щупальцами, жесткими конечностями или острыми шипами, и некоторые из них выглядят настолько странно, что кажутся созданиями излишне активного воображения. Но четкие фотографии и видеозаписи, сделанные подводным роботом, не оставляют сомнений в их существовании.

Эти открытия были сделаны международной командой ученых под руководством морского биолога Хавьера Селланеса во время экспедиции, спонсируемой Институтом океана Шмидта в юго-восточном Тихом океане у побережья Чили. Во время этой экспедиции, которая проходила с 8 января по 11 февраля, ученые просканировали 52 777 квадратных километров морского дна, исследуя несколько подводных гор, или сеamounts, в процессе.

Эта область изобилует такими сеamounts. Расположенная под прямым углом к побережью Южной Америки, подводная гора Наска и горный хребет Саласа и Гомез занимает площадь 2900 квадратных километров: подводный горный хребет, сформированный вулканической деятельностью, с более чем 200 пиками, простирающийся от побережья Чили до острова Пасхи (Рапа-Нуи). К сожалению, лишь немногие из этих пиков были исследованы.

Иногда мы даже не знаем о их существовании. Ученые обнаружили несколько ранее неопознанных подводных гор. Самая высокая из них - неофициально названная Солито, Одиночка - возвышается на впечатляющие 3530 метров, превосходя Цугшпитце более чем на 500 метров.

В предварительно защищённом регионе моря Хуан Фернандес процветает эта спиральная коралловая ткань на глубине 1419 метров.

Горячие точки биоразнообразия: Каждая гора представляет собой уникальную экосистему

Подводные горы в глубинах океана служат горячими точками биоразнообразия: сеamounts влияют на модели океанских течений и предлагают защиту, пищу и поверхность, на которой глубоководные существа могут цепляться. Поскольку регион изолирован от остального океана Тrenchом Атакама, течением Гумбольдта и обширной зоной минимального содержания кислорода, примерно половина видов, живущих здесь, не встречается больше нигде на Земле.

На карте, созданной с использованием данных эхолота, выделен сейсмологический)gлубинный referral providers и gestapo bacardi label spiced rum хребет СолITLEO. svi proseco limiter цвета, такие как красный и оранжевый, обозначают менее глубокие области, в то время как более холодные оттенки, такие как желтый, зеленый и синий, указывают на более глубокие участки.

Чтобы выяснить, какие скрытые морские жители обитают на этих горах и получить полное представление о разнообразии видов, ученые использовали эхолоты, датчики и камеры, чтобы погрузиться в воду. Подводный диверсионный робот "РОВ Субастиан" поднялся по склонам десяти гор с вершины до основания, достигнув глубин до 4500 метров.

Изображения, которые он отправил, превзошли ожидания ученых: каждая подводная гора имеет свою собственную уникальную экосистему, окруженную процветающими глубоководными коралловыми рифами или садами губок и населенную неизвестными крабами и морскими ежами. Ученые обнаружили более 100 потенциально новых видов. В настоящее время они изучают их физиологию и генетику, чтобы определить, являются ли они действительно совершенно новыми видами. В связи с большим количеством это может занять несколько лет.

Этот ракообразный обитает в коралле на глубине 669 метров на склоне подводной горы

"Эта экспедиция превзошла наши ожидания. Мы всегда надеемся обнаружить новые виды в этих отдаленных и малоисследованных районах, но количество, которое мы нашли, особенно среди некоторых групп, таких как рои, просто поразительно", - заявил Хавьер Селланес в заявлении от частного института морских исследований.

Данные могут способствовать созданию охраняемой зоны

Погружение не только дало захватывающие изображения, но и может способствовать защите моря. Чили планирует создать охраняемую зону вдоль хребтов Наска и Саласа и Гомез; однако большая часть горного хребта находится вне территориальных вод Чили в международных водах. Новые данные могут способствовать назначению этой области в качестве международной морской охраняемой зоны - многие из видов обитают в хрупких habitats, угрожаемых глубоководным горнодобывающим работам и траловому рыболовству.

Здоровье вновь открытых видов в существующих охраняемых зонах, таких как морские парки Хуан Фернандес и Наска-Десестурадо, очевидно из соседних наблюдений. "Эти процветающие и здоровые экосистемы демонстрируют, что морские парки Наска-Десестурадо и Хуан Фернандес эффективно защищают чувствительные морские среды", - отметил Селланес.

Корабль-робот 'Сабastian', субмарина-исследователь, может погружаться на глубину до 4500 метров под поверхность океана. В настоящее время он восстанавливается на исследовательском судне 'Фалькор'.

Судьба еще не открытых существ на краю неисследованных подводных гор остается в основном неизвестной. Но научно-исследовательское судно "Фалькор" готовится снова отправиться в путь завтра, чтобы исследовать хребет Саласа и Гомез во второй экспедиции. Прямую трансляцию погружений можно посмотреть на YouTube-странице Института океана Шмидта.

Институт, финансируемый американским миллиардером Эриком Шмидтом и регулярно отправляющий исследовательские корабли, оснащенные передовыми технологиями, на миссии по исследованию, является частью более широкой инициативы, направленной на открытие 100 000 новых океанских видов в ближайшие годы. Таким образом, глубоководные кораллы, костистые рыбы и лобстеры - это далеко не единственные скрытые обитатели океанских глубин, которых мы можем ожидать увидеть в будущем.

Глубоководные кораллы и морские ежи, обнаруженные на глубине, - это лишь несколько примеров многочисленных новых видов, найденных в этих подводных горячих точках биоразнообразия. Моря вокруг гор Наска и Саласа и Гомез, с их уникальными экосистемами и изолированными habitats, кишат неоткрытыми морскими видами.

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