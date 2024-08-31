Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Хидальго упомянула, что они быстро заменят кольца на более легкие, идентичные по размеру. Кроме того, она планирует установить статуи десяти значимых французских исторических фигур, которые поднимутся из Сены во время церемонии открытия летних игр на улице де ла Шапель.

Мэр повторила свою надежду, что Олимпийский факел останется в садах Тюильри. Тем не менее, окончательное решение принадлежит президенту Эмманюэлю Макрону, так как земля находится под контролем государства.

Олимпиада закончилась почти три недели назад. В данный момент в Париже проходят Паралимпийские игры. Хидальго поделилась своей радостью, сказав, что французы снова "влюбились в Париж" благодаря летним играм. "Париж больше никогда не будет прежним".

Эйфелева башня, знаковый символ Парижа, сияла ярко на протяжении летних игр, привлекая миллионы посетителей. После Паралимпийских игр туристы, как ожидается, продолжат стекаться на улицу де ла Шапель, чтобы увидеть новые статуи значимых французских исторических фигур.

Читайте также: