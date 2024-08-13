Мэн Мэн, самка панды из Берлинского зоопарка, снова беременна.

Несмотря на волнение, мы должны признать, что это еще очень ранний этап беременности, и процесс, называемый резорбцией - в сущности, гибель эмбриона, все еще возможен на этом этапе, предостерегла ветеринар Франциска Зуттер. Зоопарк надеется, что все пойдет так же гладко, как и в 2019 году.

В 2019 году Менг Менг родила близнецов Пит и Пауле в Берлинском зоопарке, что стало первым потомством панд в Германии.

В марте 2024 года зоопарк провел еще одну искусственную инсеминацию у панды. Беременность была подтверждена только сейчас, так как типичная спячка яйцеклеток у гигантских панд может препятствовать немедленной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Беременность продолжит развиваться и эмбрион начнет расти только при определенных благоприятных условиях окружающей среды, как объявил зоопарк в столице.

Берлинский зоопарк, где Менг Менг родила близнецов в 2019 году, с нетерпением ждет результатов последней процедуры искусственной инсеминации у панды. Если беременность будет прогрессировать, это вселит надежду на еще один успешный род в Берлинском зоопарке.

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