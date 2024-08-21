McDonald's планирует вложить значительную сумму в 1 млрд фунтов в экономику Великобритании и Ирландии.

В мире McDonald's планирует открыть еще около 10 000 точек к 2027 году, несмотря на недавнее падение продаж. Организация решила продолжить расширение, несмотря на недавнее снижение доходов. По словам Дэнни Хьюсона, аналитика британской инвестиционной платформы AJ Bell, если McDonald's сможет предложить выгодную сделку в нужное время, например, на обед, это может стать стратегией роста.

Во втором квартале этого года McDonald's впервые за четыре года столкнулась со снижением продаж по всему миру. Мировые продажи в аналогичных магазинах упали на 1,0% до $6,49 млрд (шесть миллиардов евро) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Темп бизнеса был особенно медленным в странах Ближнего Востока и Китае.

McDonald's связывает падение с экономностью клиентов. Чтобы преодолеть эту тенденцию, клиентов планируется вернуть при помощи маркетинговых кампаний и новых, доступных по цене блюд в меню.

В свете снижения глобальных продаж McDonald's планирует вернуть клиентов в свои точки в Великобритании, как и в других регионах, используя маркетинговые кампании и доступные по цене предложения в меню. Несмотря на недавние трудности, с которыми столкнулась McDonald's по всему миру, в том числе падение продаж в Великобритании, организация продолжает расширяться, стремясь открыть 10 000 дополнительных точек к 2027 году.

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