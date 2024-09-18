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Массовые потоки материала, обнаруженные в космосе

В недавнем времени достигнут космический рубеж

 and  Anne Legman
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Изображение самой длинной зарегистрированной структуры из галактики, исходящей от черной дыры,...
Изображение самой длинной зарегистрированной структуры из галактики, исходящей от черной дыры, достигающей внушительных 23 миллионов световых лет, подобно последовательному расположению 140 созвездий Млечного пути бок о бок.

Массовые потоки материала, обнаруженные в космосе

Эта невероятная широта: Черная дыра запускает потоки вещества на 23 миллиона световых лет по космосу. Ранее самый дальний полет составлял 16 миллионов световых лет. Это достижение может пролить свет на космическую загадку.

У нас есть новый рекордсмен в космосе: Черная дыра выстреливает материал в два аккуратных потока, простирающихся на поразительные 23 миллиона световых лет. Это удивительное открытие было объявлено в журнале "Nature" международной исследовательской командой. Ранее эти "струи" достигли лишь 16 миллионов световых лет.

Черные дыры, присутствующие почти в каждой галактике, имеют массу в миллионы или миллиарды раз больше, чем у Солнца. "Теперь мы знаем, что галактики и черные дыры развиваются вместе", - объясняет Джордж Дьорговски из Кальтеха. "Ключевой момент в том, что струи переносят значительную энергию наружу, влияя на рост галактик в ближайшем окружении. Это последнее открытие suggeriruet, что это влияние распространяется гораздо дальше, чем мы думали".

Притягивает и Отбрасывает

Черные дыры обладают сильным гравитационным притяжением, которое притягивает газ из их окружения, добавляя массу черной дыре. Однако часть газа не попадает в черную дыру. Вместо этого она отбрасывается магнитными полями и выбрасывается обратно как два материальных пучка из магнитных полюсов черной дыры.

До недавнего времени астрономы считали, что струи обычно достигают нескольких сотен тысяч световых лет. Лишь немногие из них простирались на несколько миллионов световых лет.

Это изменилось в 2018 году: Во время изучения крупномасштабных космических структур с помощью антенного массива LOFAR в Европе исследовательская команда обнаружила многочисленные материальные пучки на миллионы световых лет. "Мы были шокированы, потому что считали такие длинные струи редкими", - говорит Мартин Ой из Кальтеха.

Самая Длинная Материальная Струя Названа в честь Мифического Гиганта

LOFAR теперь обнаружил более 8000 пар струй, выпущенных из черных дыр. Исследователи даже назвали самую длинную "Порфирионом", в честь гиганта из греческой мифологии. Эти newly found струи находятся примерно в десять раз дальше между нашей Галактикой и туманностью Андромеды, ближайшей крупной галактикой.

Чтобы отследить происхождение "Порфириона", Ой, Дьорговски и их коллеги провели дополнительные наблюдения с помощью нескольких гигантских телескопов. В конце концов, они обнаружили колоссальную галактику в центре этих двух струй, примерно в десять раз больше нашей Галактики, и находящуюся на расстоянии 7,5 миллиардов световых лет от Земли.

Взгляд: Массивные Материальные Струи Существовали Веками

"Мы считали, что особенно большие струи - это космическая тенденция нашего нынешнего времени", - говорит Ой. "Порфирион", однако, suggeriruet, что они существовали уже давно. Это подразумевает, что струи также играли роль в космической эволюции. "Каждый уголок вселенной", - говорит Ой, "в какой-то момент мог быть affected черной дырой".

Открытия LOFAR, вероятно, всего лишь вершина айсберга. "LOFAR только просканировал 15 процентов неба", - подчеркивает Ой. "Поэтому мы предполагаем, что там еще много таких гигантов".

Открытие этих массивных струй также может решить космическую загадку: происхождение магнитных полей звезд и планет. Возможно, suggeriruet Ой, они происходят от гигантских черных дыр - и струи переносят их во всю широту космоса.

Исследование космических структур показало, что черные дыры могут запускать потоки вещества на поразительные расстояния, с последним рекордом, установленным на 23 миллиона световых лет. Это прорыв в космологии suggeriruet, что влияние струй черных дыр на рост галактик распространяется гораздо дальше, чем считалось ранее.

Материальные струи, подобные мифическому "Порфириону", были обнаружены на расстоянии десятков миллионов световых лет, пересматривая наше понимание космической эволюции и потенциально предлагая инсайты о происхождении магнитных полей звезд и планет.

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