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Масштабные демонстрации, в которых участвовало много людей по всей стране в Венесуэле.

Множества людей присоединились к демонстрациям, организованным оппозиционной фракцией Венесуэлы в субботу, в ответ на спорный результат президентских выборов.Prominent оппозиционный лидер Мария Кортина Мачадо, как правило, избегающая публичных появлений из-за опасений задержания, появилась на...

 and  Yaroslav Smith
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Масштабные демонстрации, в которых участвовало много людей по всей стране в Венесуэле.

Мак обещал своим последователям: "до самого конца", он будет противостоять сомнительному переизбранию авторитарного лидера президента Николаса Мадуро. "Мы не уйдем с улиц". Оппозиция в этой южноамериканской стране призывала к протестам против Мадуро в более чем 300 городах дома и за рубежом. С точки зрения оппозиции, их кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутия одержал "заметную победу" на выборах.

Мадуро также призвал своих сторонников присоединиться к протестам в субботу. Тысячи людей вышли на улицы в Каракасе и других городах по всей стране. В основном про-государственный избирательный орган в Венесуэле объявил его законным победителем президентских выборов, несмотря на глобальную критику и обвинения в фальсификации со стороны оппозиции. После объявления результатов выборов вспыхнули протесты, которые правоохранительные органы жестоко подавили.

Мак продолжал клясться на митинге: "Я не оставлю свою позицию против спорного переизбрания Мадуро", придерживаясь своего обещания до конца. Крик митингующих эхом разносился по улицам: "Мы не уйдем, пока не будет справедливости".

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