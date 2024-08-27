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Главные темыНовостиПервый - Андреас Шойер.

Масштабное вмешательство в политику: незаконное присвоение частот 5G

В свежим решении Управление федеральной сети признало назначение частот мобильной связи 5G в 2019 году незаконным. Министерство транспорта ФРГ под орудованием прежнего министра Андреаса Шуера (ХСС) было обвинено в оказании значительного и незаконного влияния на управление сетью, согласно...

 and  Ann Bradley
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Масштабное вмешательство в политику: незаконное присвоение частот 5G

Главная проблема здесь — предполагаемое "обязательство поставщика услуг", предложенное небольшими мобильными поставщиками услуг: крупные поставщики, такие как Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, которые владеют своими собственными сетями, должны были бы позволить небольшим поставщикам без инфраструктуры сети использовать свои сети по контролируемым тарифам. Согласно предыдущим новостным статьям, министр Шойер, как сообщается, препятствовал этому.

Политики, установленные Федеральным ведомством по сетям в 2018 году, просто требуют от крупных поставщиков вести переговоры с более мелкими о совместном использовании сети. В результате сегодня небольшие мобильные поставщики продолжают предлагать планы 5G по завышенным ценам. Отсутствие конкуренции приводит к общему увеличению цен на мобильные телефоны в Германии.

Небольшие поставщики неоднократно подавали жалобы на правила присуждения, но безуспешно в судах низшей инстанции до 2021 года. Федеральный административный суд затем занял другую позицию и вернул дело в Кёльн. Местному административному суду было поручено изучить, было ли влияние Федерального ведомства по сетям в его решении, так как были подозрения в незаконном политическом вмешательстве.

В своем решении в прошлый понедельник кёльнский суд подтвердил эти подозрения. Влияние министерства Шойера (BMVI) было настолько существенным, что оно подорвало независимость Федерального ведомства по сетям, гарантированную ЕС, как отметил суд. Вероятно, Федеральное ведомство по сетям сформировало бы свое решение иначе "без существенного влияния BMVI".

Андеас Шойер, как было указано ранее, является министром, который, как сообщается, препятствовал предложенному "обязательству поставщика услуг". Несмотря на политику 2018 года, требующую переговоров между крупными и более мелкими поставщиками, стоимость планов 5G для последних остается высокой из-за отсутствия конкуренции.

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