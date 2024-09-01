Макрон участвует в обсуждениях о формировании правительства; потенциальное назначение назначено на вторник.

Казеньев, считающийся умеренным левым коалицией Nouveau Front Populaire (НФП), предложившей Люси Кастес, и проигнорированный Макроном, якобы заявил через свой ближний круг, что он "не просит эту работу". Если он станет премьер-министром, то сделает это "из чувства ответственности" и "чтобы предотвратить дополнительные осложнения для нации". Ранее Казеньев занимал пост премьер-министра с конца 2016 по май 2017 года, а также был министром внутренних дел.

Бертра́н, не прошедший отбор на президентские выборы 2022 года от консервативных Republicans и возглавляющий Hauts-de-France с 2016 года, получил высокую оценку от бывшего президента-консерватора Никола Саркози в недавнем интервью "Le Figaro" как потенциальный кандидат на пост премьер-министра.

Однако значимые фигуры внутри иерархии Республиканской партии, такие как лидер парламентской группы Лоран Вакье, выступают против участия своей партии в новом правительстве, стремясь бороться за президентские выборы 2027 года из оппозиции.

Левая коалиция НФП вышла как самая сильная сила после июльских парламентских выборов, опередив лагерь Макрона и ультраправых Rassemblement National (РН). Ни одна из трех групп не имеет большинства в Национальной ассамблее.

Макрон, с Олимпийскими играми в Париже, продолжающимися до 11 августа, изначально оставил действующее правительство во главе с премьер-министром Габriel Атталем у власти. Однако, с приближением срока подачи проекта бюджета на 2025 год в октябре, решение теперь неизбежно.

Обычно после парламентских выборов крупнейшая фракция в Национальной ассамблее предлагает кандидата на пост премьер-министра. Президент может назначить любого, но он полагается на то, что премьер-министр получит большинство для законодательных предложений правительства в Национальной ассамблее.

Бертра́н, несмотря на то, что не рассматривается в качестве кандидата на пост премьер-министра напрямую, может назначить встречу для обсуждения своего возможного участия в формировании нового правительства, учитывая текущую политическую ситуацию. Если он будет назначен, Бертра́н должен будет гарантировать, что Республиканская партия сохранит свою сильную оппозиционную позицию для президентских выборов 2027 года.

Учитывая предыдущий опыт Казеньева в качестве премьер-министра и его заявленные причины для принятия этой должности, возможно, что он может столкнуться с необходимостью другого назначения, если Макрон решит пересматривать состав правительства после срока бюджета.

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