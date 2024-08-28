- Люди, живущие в нищете, не в полной мере страдают от жары.

При рассмотрении темы тепла и уязвимости решающим фактором является ваше финансовое положение, как подчеркивает Хулио Диас Хименес, профессор Мадридского института здравоохранения Карлоса III, в "Гардиан". "Жара - это не одно и то же, если вы живете в общежитии с тремя другими людьми и без кондиционера, чем если живете в вилле с бассейном и кондиционером", - отмечает он.

Летние жары

В 2020 году Хименес изучал воздействие экстремальной жары на разные районы Мадрида. Результаты? Жары влияют на показатели смертности только в трех из семнадцати районов. Пострадавшие проживают в районах с более низким средним уровнем доходов. Анализируя всю страну, он приходит к такому же выводу.

Корреляция выходит за рамки жилья. Люди с более низкими доходами испытывают трудности с получением хорошо оборудованного жилья. У них также меньше кондиционеров, и они часто живут в тесных помещениях с несколькими людьми. Бедность также негативно влияет на здоровье и иммунную систему.

Европа испытывает все большее количество жарких волн с начала века. По данным Организации Объединенных Наций, температура в Европе растет быстрее, чем на других континентах, что приводит к смертельным последствиям.

Недавнее исследование, опубликованное в "Nature Medicine", предсказывает около 47 690 смертей, связанных с жарой, в 2023 году. Хотя это оценка, исследователи подчеркивают в "Nature Medicine", что с вероятностью 95% число смертей, связанных с жарой, в Европе в этом году будет находиться в диапазоне от 28 800 до 66 500. Федеральное министерство здравоохранения Германии оценивает около 3 200 смертей, связанных с жарой, в Германии в 2023 году.

Ссылки: Science Direct 1, Science Direct 2, "The Guardian", Bundesgesundheitsministerium

Прогнозы на жаркую погоду для 2023 года предполагают около 47 690 смертей, связанных с жарой, по всей Европе, при этом фактическое число, скорее всего, будет находиться в диапазоне от 28 800 до 66 500. Из-за финансовых ограничений люди в домах с низким доходом часто живут в плохо оборудованных домах и тесно с другими людьми, что делает их более восприимчивыми к вредным последствиям жары.

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