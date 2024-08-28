Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиТепловая волна

Люди, живущие в нищете, не в полной мере страдают от жары.

Богатство может не влиять на ощущение тепла, но его последствия для здоровья разительно отличаются. Несколько расследований показывают, что люди с более низким финансовым статусом имеют более высокую склонность к смерти во время жарких волн.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Обезопасив от летней жары: dzieci в Сеуле веселятся в фонтанe
Обезопасив от летней жары: dzieci в Сеуле веселятся в фонтанe

- Люди, живущие в нищете, не в полной мере страдают от жары.

При рассмотрении темы тепла и уязвимости решающим фактором является ваше финансовое положение, как подчеркивает Хулио Диас Хименес, профессор Мадридского института здравоохранения Карлоса III, в "Гардиан". "Жара - это не одно и то же, если вы живете в общежитии с тремя другими людьми и без кондиционера, чем если живете в вилле с бассейном и кондиционером", - отмечает он.

Летние жары

В 2020 году Хименес изучал воздействие экстремальной жары на разные районы Мадрида. Результаты? Жары влияют на показатели смертности только в трех из семнадцати районов. Пострадавшие проживают в районах с более низким средним уровнем доходов. Анализируя всю страну, он приходит к такому же выводу.

Корреляция выходит за рамки жилья. Люди с более низкими доходами испытывают трудности с получением хорошо оборудованного жилья. У них также меньше кондиционеров, и они часто живут в тесных помещениях с несколькими людьми. Бедность также негативно влияет на здоровье и иммунную систему.

Европа испытывает все большее количество жарких волн с начала века. По данным Организации Объединенных Наций, температура в Европе растет быстрее, чем на других континентах, что приводит к смертельным последствиям.

Недавнее исследование, опубликованное в "Nature Medicine", предсказывает около 47 690 смертей, связанных с жарой, в 2023 году. Хотя это оценка, исследователи подчеркивают в "Nature Medicine", что с вероятностью 95% число смертей, связанных с жарой, в Европе в этом году будет находиться в диапазоне от 28 800 до 66 500. Федеральное министерство здравоохранения Германии оценивает около 3 200 смертей, связанных с жарой, в Германии в 2023 году.

Ссылки: Science Direct 1, Science Direct 2, "The Guardian", Bundesgesundheitsministerium

Прогнозы на жаркую погоду для 2023 года предполагают около 47 690 смертей, связанных с жарой, по всей Европе, при этом фактическое число, скорее всего, будет находиться в диапазоне от 28 800 до 66 500. Из-за финансовых ограничений люди в домах с низким доходом часто живут в плохо оборудованных домах и тесно с другими людьми, что делает их более восприимчивыми к вредным последствиям жары.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Торжественное открытие Паралимпийских игр в Париже
Главные темы

Началось торжество Паралимпийских игр во Франции.

Начало церемонии открытия Паралимпийских игр состоялось в Париже. Празднование началось вечером в среду в самом сердце города, объединив выступления пианистов, танцы и фейерверки. Затем был назначен парад спортсменов, проходящий по ruta между Эйфелевой башней и Площадью Согласия. Все действо,...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В Германии растет наклонность к разведению собак, подобных лабрадудлю.
Главные темы

Смешанные породы, такие как лабрадодели и кокапу, в отличие от своих чистокровных коллег, не обладают превосходным здоровьем.

Смешанные породы, такие как лабрадудлы, кокocampy и Кавapoadы, в настоящее время популярны. Милое появление является основным достоинством, но предположение, что они здоровее своих чистопородных предков, кажется ошибочным.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Обвинения в физическом насилии в отношении его ребенка были выдвинуты против главы Telegram.
Главные темы

Обвинения в физическом насилии в отношении его ребенка были выдвинуты против главы Telegram.

Сооснователь Telegram Павла Дурова арестован во Франции, где он находится под следствием по подозрению в жестоком обращении с одним из своих детей. Кроме того, Дурова обвиняют в связи с приложением, сообщает AFP. AFP подтвердил это расследование в заметке в среду, отметив обвинения в жестоком...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Если у вас есть опыт работы за рубежом, важно сообщить эту информацию в свой пенсионный план.
Главные темы

Право на пенсию: работа за границей также способствует

Право на пенсию: работа за границей также способствует Если вы задумываетесь о работе за рубежом на определенный срок, это распространенная практика среди работников. Противоположное распространенному мнению, ваши законные пенсионные выплаты не страдают; они даже могут улучшиться. Вот как поступить: Если вы провели некоторое время работая за границей, важно сообщить об

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно