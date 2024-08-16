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Люди стареют резко за два инсульта.

 and  Christian Meier
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Прежде всего, молекулы и микробы в и на теле существенно меняются в зрелом возрасте и в районе 60...
Прежде всего, молекулы и микробы в и на теле существенно меняются в зрелом возрасте и в районе 60 лет.

Люди стареют резко за два инсульта.

Люди не стареют равномерно, а скачками. Это показывает исследование из Стэнфордского университета. Согласно ему, есть два основных периода, когда большинство молекул и микробов в организме внезапно меняются. Ученые подозревают, что это также связано с образом жизни.

Люди стареют в два основных периода. Об этом сообщила группа ученых из Стэнфордского университета. Эти основные периоды происходят в возрасте около 44 и 60 лет, как сообщается в журнале "Nature Aging".

Для исследования было отобрано 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет из Калифорнии. В течение 1,7 лет брались образцы крови и кала, а также мазки с кожи, рта и носа каждые несколько месяцев и пересматривались почти через семь лет. Ученые проанализировали в общей сложности 135 000 различных молекул, таких как РНК, белки и метаболиты, а также микробы, включая бактерии, вирусы и грибы, которые живут в кишечнике и на коже каждого человека.

Они обнаружили, что частота большинства молекул и микробов не меняется постепенно и хронологически, а увеличивается или уменьшается скачками. Ученые затем изучили группы молекул с наибольшими изменениями и обнаружили, что внезапные изменения происходят в середине 40-х и начале 60-х годов.

Первая попытка объяснения

Неожиданный скачок в середине 40-х был неожиданным для исследовательской команды и первоначально был приписан изменениям в теле женщин, приближающихся к менопаузе. Однако дальнейший анализ данных показал, что подобные изменения также происходят у мужчин в середине 40-х лет.

"Мы не просто меняемся постепенно со временем. Есть действительно драматические изменения", - цитирует "The Guardian" Майкла П. Снайдера. "Это показывает, что середина 40-х - время драматических изменений, как и начало 60-х. И это верно для любого класса молекул, на который вы смотрите".

Две волны, многие изменения

Исследовательская группа увидела первую волну изменений в основном в молекулах, связанных с заболеваниями сердца и метаболизмом кофеина, алкоголя и липидов. Вторая волна изменений была в основном в молекулах, участвующих в регуляции иммунитета, метаболизме углеводов и функции почек. Молекулы, связанные со старением кожи и мышц, внезапно менялись в оба раза.

Ученые подозревают, что эти внезапные изменения могут напрямую влиять на здоровье. Они также предполагают, что эти драматические изменения могут не быть биологически обусловленными, а связаны с образом жизни людей. Например, изменения в метаболизме алкоголя могут быть связаны с увеличением потребления алкоголя в середине 40-х, часто стрессовым периодом жизни, как сказал Снайдер в заявлении университета.

Команда Стэнфордской медицинской школы теперь планирует изучить причины этих изменений. независимо от причин, существование этих кластеров указывает на то, что люди должны обращать внимание на свое здоровье, особенно в свои 40-е и 60-е годы, подчеркивают ученые. Это может означать больше упражнений в обеих возрастных группах для защиты сердца и поддержания мышечной массы или ограничение потребления алкоголя в свои 40-е годы, поскольку способность метаболизировать алкоголь уменьшается. "Я твердо верю, что мы должны пытаться скорректировать наш образ жизни, пока мы еще здоровы", - резюмирует Снайдер.

Найденные в этом исследовании данные о старении, возглавляемые Стэнфордским университетом, открывают два значительных периода молекулярных и микробных изменений в организме человека. Эти периоды происходят в возрасте около 44 и 60 лет, как сообщается в журнале "Nature Aging".

Дальнейшие исследования в этой области, запланированные командой Стэнфордской медицинской школы, направлены на выявление причин этих драматических изменений в середине 40-х и начале 60-х годов, подчеркивая важность обращения внимания на свое здоровье в эти периоды.

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