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Любимый французский актер Делон был похоронен в своем родном поместье.

Через шесть дней после своей кончины знаменитый французский киноактёр Ален Делон был похоронен на своей частной усадьбе. Небольшое собрание из пятидесяти человек отметило траурное событие, состоявшееся в субботу, как сообщает французское новостное агентство AFP. Многие фанаты собрались снаружи...

 and  Grigoriy Williams
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Любимый французский актер Делон был похоронен в своем родном поместье.

К утру правоохранители установили барьеры возле усадьбы Ла Брюлери в Дюши, где Дельон скончался в воскресенье в возрасте 88 лет. Воздушное пространство над имением актера оставалось закрытым на протяжении всего уик-энда.

Примерно 50 человек получили приглашение на панихиду, состоявшуюся в частной часовне Ла Брюлери по желанию покойного. Среди присутствовавших были дети Делона Энтони, Анушка и Ален-Фабьен, а также другие родственники и близкие друзья актера. В часовне запрещалось пользоваться мобильными устройствами.

На этом печальном мероприятии присутствовала бывшая жена Делона Розали фон Бреемен, мать детей Анушки и Алена-Фабьена. Среди присутствовавших были актрисы Николь Кальфан, Жеральдин Данон и Мюриэль Робин. К сожалению, Клодия Кардинале не смогла присутствовать из-за "невыносимой скорби", как сообщил ее представитель.

Дельон пожелал быть похороненным в скрытом мавзолее на своем имении рядом со своими любимыми собаками. Эта скромная церемония была предназначена для того, чтобы остаться незамеченной.

Дельон провел свои последние минуты в окружении близких в воскресенье. С тех пор его поклонники, тронутые наследием легендарного киноактера, собираются на имении, оставляя букеты и трогательные послания. "Мы глубоко тронуты энтузиазмом и любовью, которые проявляют поклонники Делона во Франции и во всем мире", - сказали дети Делона.

Артист прославился в 60-х и 70-х годах благодаря фильмам "Бассейн" с Роми Шнайдер, "Борсалино" с Жан-Полем Белмондо, "Самурай" режиссёра Жана-Пьера Мельвиля и "Леопард" режиссёра Лучино Висконти.

После серии инсультов Делон столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и выбрал изоляцию на своем имении в Дюши с 2019 года. Несмотря на редкое появление на экране в конце 90-х, Делона продолжали окружать слухи из-за его личной жизни. Его последнее значительное появление состоялось на Каннском кинофестивале 2019 года, где он получил Золотую почетную Пальмовую ветвь за достижения в карьере.

После похорон семья Делона решила исполнить его желание и провести частную церемонию захоронения на ['Загородной штаб-квартире'], его имении в Дюши. После всемирного потока любви к Делону власти временно сняли ограничения на имении, позволив его поклонникам почтить его память у ворот.

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