Лицо, арестованное в Пакистане, подозреваемое в распространении ложной информации, связанной с беспорядками в Великобритании.

В ходе беседы с CNN Международная федерация автоспорта (FIA) заявила, что пользователь, чей аккаунт был помечен как X и известен как @Channel3Nownews, опубликовал фотографии и обсуждал видео, связанные с инцидентом, произошедшим в Саутпорте, Англия. Пользователь @Channel3Nownews затем опубликовал статью на веб-сайте www.channel3now.com со следующим текстом: "17-летнего подростка задержали в связи со случаем ножевого ранения в Саутпорте, Англия".

Как заявила FIA, "статья содержала ложное утверждение о задержании мусульманского беженца полицией в связи со случаем ножевого ранения на танцевальной вечеринке в Саутпорте 29 июля 2024 года".

FIA подтвердила, что данное лицо не было обвищено.

Авторитеты в Лахоре идентифицировали задержанное FIA лицо как Фархан Асиф, который был заключен под стражу для допроса в понедельник.

Авторитеты сообщили CNN, что Асиф признался в создании этого сюжета, используя информацию с британской социальной платформы, не проверив ее подлинность.

Неизвестно, назначил ли Асиф юридическую помощь.

Полицейский, который беседовал с CNN, сообщил, что во время допроса они обнаружили, что сайт, которым управлял Асиф, в основном использовался для распространения новостных статей из США, Великобритании и Австралии, привлекая онлайн-аудиторию и генерируя доход через Google Ads.

По словам полицейского, Асиф заявлял, что ежемесячно зарабатывает около тысячи долларов таким образом.

После заявления британской полиции в связи с беспорядками Асиф заявил, что удалил статью и принес извинения.

После допроса Асифа полицейский сообщил CNN, что дело Асифа было передано FIA для дальнейшего расследования.

Великобритания пережила самые значительные беспорядки за последние десять лет после вспышки праворадикального, антииммигрантского насилия по всей стране. Серия протестов, начавшаяся поздно в прошлом месяце, была спровоцирована кампанией дезинформации, связанной с антииммигрантскими настроениями, что вызвало гнев после случая ножевого ранения, в результате которого погибли трое детей в Саутпорте, северная Англия.

Ложное утверждение об инциденте в Саутпорте распространилось за пределы Англии, достигнув аудиторий в других частях мира, в том числе в Азии. Веб-сайт, которым управлял Фархан Асиф, привлек глобальную аудиторию благодаря новостным статьям из США, Великобритании и Австралии.

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