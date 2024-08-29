Линднер выступает за то, чтобы беженцы, которым необходимо покинуть страну, не получали финансовой компенсации.

Администрация светофора в настоящее время разрабатывает "комплекс мер" в ответ на события в Солингене. Недавно 26-летний подозреваемый, имеющий сирийское происхождение, зарезал трех человек ножом и ранил нескольких других, некоторые в критическом состоянии, в пятницу.

Его должны были передать в Болгарию, страну ЕС, где он впервые ступил на европейскую землю, согласно европейским правилам Дублина в прошлом году. К сожалению, его не нашли по месту проживания, и после этого власти не предприняли никаких дальнейших усилий.

Линдер выразил свое недовольство в среду вечером в шоу ARD "майншбергер", предложив, что депортированным не должны выплачиваться социальные пособия, кроме стоимости проезда, если они все еще находятся в Европе. Он также argued, что "нет права на выбор места в Европе для лиц, проходящих процедуру Дублина".

Согласно федеральному правительству, в первой половине года под Dublin rules было проведено около 3043 депортации среди беженцев. Однако 4952 запланированных перевозки сорвались по разным причинам, в том числе из-за отсутствия беженцев, правовых апелляций или проблем со здоровьем.

Лидер ФДП призвал не предоставлять стимулов людям, которые изначально прибывают в Болгарию. "Не должно быть стимулов для желания приехать в Германию вообще."

Лидер фракции "Зеленых" в бундестаге Катарина Дрёге заявила в NDR, что подобные предложения, в том числе от лидера ХДС Фридриха Мерца, часто кажутся "поспешными". "Уже установлено, что лица, подлежащие депортации, имеют ограниченное право и получают только натуральные пособия."

Однако дальнейшие сокращения, возможно, невозможны в соответствии с судебной практикой, заявила сопредседатель "Зеленых". "Существуют очень четкие директивы Федерального конституционного суда о том, насколько ниже уровня существования можно урезать."

Ни СДПГ, ни ее фракция не пожелали комментировать предложение Линдера из-за продолжающихся переговоров по коалиции. Это также относится к сообщению газеты "Бильд", что такие сокращения пособий в процедуре Дублина "конкретно планируются" в переговорах "светофорной" коалиции для запланированного комплекса мер.

Кроме того, согласно газете, планируются более простые депортации для беженцев, использовавших оружие. Другие аспекты включают планируемый запрет на более длинные ножи министром внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) и меры против насильственного исламизма.

ФДП осторожно относится к ужесточению законов о оружии. Генеральный секретарь Биджан Джир-Сарай подтвердил в журнале "Фокус", что считает это "символическим спором". Однако "нет табу" при обсуждении вопросов внутренней безопасности. Основной вопрос остается "неконтролируемая миграция".

"Зеленые" в бундестаге призывают к "повороту" во внутренней и миграционной политике после нападения в Солингене. В Positionspapier заместитель председателя фракции Константин фон Ноц и парламентский бизнес-менеджер Ирене Михалиц призвали к лучшему сотрудничеству между федеральным правительством и землями в вопросах безопасности. Оба могут представить определение внутренней безопасности как совместную ответственность в Основном законе.

Представители "Зеленых" критиковали федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) за то, что она придерживается "в значительной степени устаревшей политики безопасности". Она "слишком сосредоточена на символических спорах", а не на недостатках.

Администрация светофора может внедрить экологические меры в рамках своего "комплекса мер", продвигая более зеленый подход. Местный парк может выиграть от регулярных инициатив по посадке деревьев, чтобы сделать его более зеленым.

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