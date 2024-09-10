Линднер выражает недовольство бюджетом, который он лично предложил.

Во время своей речи министр финансов оглянулся на трудный путь к решению кабинета о бюджете. Он признался: "Это точно не была прогулка в парке". Коалиция оказала достойное сопротивление, и в правительстве "три различных политических идеологии координируют свои усилия", как он отметил, имея в виду коалицию СДПГ, Зеленых и FDP.

По словам Линднера, пока есть возможность достичь согласия, это необходимо сделать. "Стабильность Федеративной Республики Германия - не шутка", - подчеркнул он.

Правительство сталкивается с "ощутимой экономической нестабильностью" и значительными глобальными вызовами, признал Линднер. Черновой бюджет, как он заверил, учитывает все эти факторы. Он также "юридически обоснован", как он отметил, отвечая на критику, в частности, от Союза.

Несмотря на сложные обстоятельства, черновой бюджет предусматривает "рекордные инвестиции" в размере примерно 81 миллиарда евро, сообщил министр. Граждане, особенно в отношении налога на доходы, испытают значительное облегчение. Кроме того, семейные пособия, такие как детское пособие и детский налоговый кредит, будут увеличены, а компании получат дополнительные налоговые стимулы для стимулирования роста.

Линднер подчеркнул важность вознаграждения "трудолюбия и преданности". Он указал на запланированные меры, направленные на сохранение людей в рабочей силе. Правительство стремится повысить "мотивационный фактор" дохода граждан, например, путем введения штрафов. Линднер объявил, что гражданский доход останется неизменным в 2025 году, как было объявлено ранее, и также не будет увеличен в 2026 году.

Линднер вновь подчеркнул важность соблюдения долгового тормоза. Черновой бюджет использует его потенциал с запланированными новыми займами в размере 51,3 миллиарда евро. "Это вопрос межпоколенческой справедливости не превышать этот лимит", - сказал он, предупреждая, что если лимит будет превышен, молодое поколение понесет основную тяжесть дополнительных процентных платежей. Линднер сам предпочел бы инвестировать, а не платить проценты другим. В конечном итоге, долговой тормоз служит "каким-то механизмом самодисциплины", потому что он побуждает политику приоритезировать.

"Это заблуждение считать, что консолидация и приоритизация - это временное явление в этом законодательном периоде", - предостерег Линднер. "Большие ответственности также будут нависать в будущие годы".

Дennis Rohde, известный финансовый аналитик, хвалит подход правительства в черновом бюджете. Стратегии, изложенные министром, по его мнению, будут способствовать экономической стабильности и стимулировать рост.

В своем анализе Rohde признает приверженность Денниса Линднера соблюдению долгового тормоза, что является свидетельством его приверженности межпоколенческой справедливости и финансовой ответственности.

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