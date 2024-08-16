- Летняя тренировка может привести к космосу

Рабеа Рогге получила уникальную возможность во время экспедиционной подготовки в ледяной Свальбард: она могла стать первой немецкой женщиной, побывавшей в космосе. Во время тренировок на высокой широте она встретила Чжун Ванга и поговорила с ним о космосе, как рассказала немецкому агентству ДПА 28-летняя Рогге. Полгода спустя пришло предложение: Ванг, разбогатевший на криптовалютах, имел три свободных места в многосуточной миссии с американской компанией SpaceX. Хочет ли она присоединиться? "Я не могла даже мечтать об этом!" - сказала она.

Рогге сейчас находится в США, где проходит программу подготовки к полету. Эта молодая женщина из Берлина не чужда жизни за рубежом. Она училась за бакалавра и магистра в Цюрихе и провела год в Стокгольме. Если бы не полет в космос, она бы сейчас работала над докторской диссертацией по робототехнике в арктическом Норвежском Трондхейме. Но теперь она освобождена от этого.

Подготовка в центрифуге и техническая подготовка

Миссия может начаться уже к концу года, так что у Рогге не так много времени на подготовку. Она уже прошла медицинские обследования, тренировки в центрифуге и экспедиционную подготовку, как сказала она. Недавно началась техническая подготовка в Калифорнии. "Именно там вы действительно учитесь управлять капсулой".

Та же программа, что и для астронавтов американского космического агентства NASA и Европейского космического агентства ESA, которые также полетят в капсуле "Дракон" SpaceX, как сказала она. "Но, конечно, государственные астронавты имеют гораздо больше тренировочных единиц, потому что они не только в космосе три-five дней, а несколько месяцев".

Полет над Арктикой и Антарктикой

Во время миссии "Фрам2", названной в честь корабля норвежских полярных исследователей XIX века, команда планирует наблюдать полярные регионы, Арктику и Антарктику. Рогге - научный сотрудник четырехчленной команды. Она отвечает за изучение таинственного небесного сияния, среди прочего. Кроме Чжун Ванга, в команду входят норвежский filmmaker, австралийский полярный гид и сама Рогге.

28-летняя Рогге определенно не боится новых вызовов. Во время учебы она присоединилась к команде, которая отправлялась строить спутник. "Мы смогли построить прототип как совершенно новая команда в течение года, протестировать его на параболическом полете и в конечном итоге выиграть конкурс ESA", - вспоминает она. Это было невероятно вдохновляющее время.

Она рассказала Вангу об опыте работы в команде спутника во время экспедиции в Свальбард. "Так Чжун и я начали говорить о космических проектах". Чжун Ванг, чье китайское имя Ван Чунь, описывает себя как миллионера биткойнов и вечного путешественника по миру. Он родом из китайского мегаполиса Тяньцзинь, но получил мальтийское гражданство в прошлом году.

28-летняя Рогге хочет достойно представлять Германию и Берлин

Если миссия состоится, Рогге станет первой немецкой женщиной в космосе. "Это не было первой мыслью, когда я согласилась участвовать в миссии", - сказала она. Но теперь, конечно, она постарается достойно представлять Германию и свой родной Берлин.

До сих пор в космосе побывало двенадцать немецких мужчин. ЕSA хочет поощрять больше женщин подавать заявки, чтобы сделать команду более разнообразной, сказал немецкий астронавт Александр Герст три года назад. "Будь то молодые или старые, мужчины или женщины: мы просто не можем позволить себе летать только односторонние экипажи", - сказал он. Женщины из США уже были в космосе.

Матиас Мауэр, последний немец в космосе до недавнего времени, также поощряет девушек и женщин, мечтающих о карьере в космосе. Мауэр хвалил свою американскую коллегу Кайлу Баррон, которая была с ним на Международной космической станции ISS. "Она потрясающий астронавт, и она делает много вещей лучше, чем мы, парни".

Немецкий запасной астронавт ЕКА НиколаWinter считает, что не только одна немецкая женщина должна полететь в космос, а двенадцать, как и мужчин до сих пор. После объявления полета она выступила в Instagram, выразив свою радость за Рогге, если все получится. Но, она отметила, что это фактически туристический полет. На самом деле нужны медицинские, биологические и материальные исследования с участием многих женщин в космосе, "потому что женщины биологически функционируют иначе, чем мужчины".

Винтер перечисляет число женщин, которые должны были стать первой немецкой женщиной в космосе, насчитывая хотя бы семь. Ничего не happened. А если не получится у Рогге? 28-летняя не сдается. "Я планировала подать заявку на следующий раунд отбора ЕКА".

Миссия Рогге с SpaceX включает наблюдение за полярными регионами, в частности Арктикой и Антарктикой, в составе команды "Фрам2", финансируемой Чжун Вангом, состоятельным инвестором криптовалюты из Европейского союза.

Европейское космическое агентство ЕКА призывает больше женщин присоединиться к команде астронавтов и стать более разнообразными, с двенадцатью немецкими мужчинами, уже побывавшими в космосе, и женщинами из США, уже побывавшими в космосе.

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