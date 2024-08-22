Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейская комиссия

Лидеры израильской разведки участвуют в обсуждениях о пленниках в Каире

Руководители израильских спецслужб, включаяглаву Моссада Давида Барнеа и главу Шин бет Ронена Бара, ведут переговоры в Каире по поручению израильского правительства. Цель переговоров - добиться перемирия в противостоянии с радикальной исламской организацией ХАМАС. Как заявил представитель со...

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Лидеры израильской разведки участвуют в обсуждениях о пленниках в Каире

Переговоры о перемирии в Газе и освобождении заложников запланированы на эту неделю в Каире, продолжая то, что было оставлено на прошлой неделе после существенного перерыва. До заявлений Достри не было ясно, произойдут ли новые переговоры.

Представитель правительства Достри не уточнил, какие партии, помимо chiefs of intelligence, примут участие в переговорах. Однако израильские СМИ предполагают участие делегатов США и Египта. США, Египет и Катар выступают в качестве посредников в споре между Израилем и радикальным исламским ХАМАСом.

Текущие диалоги следуют за недавним региональным визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена и телефонным разговором, в котором президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстро завершить соглашение.

США, Египет и Катар призывают Израиль и радикальный исламский ХАМАС к компромиссу и урегулированию конфликта, который продолжается более десяти месяцев в полосе Газа. ХАМАС добивается полного вывода израильских военных из Газы. С другой стороны, Израиль настаивает на необходимости своих войск, таких как в коридоре Филадельфии, на южной границе Газы и Египта.

Офис Нетаньяху публично повторил в четверг необходимость контроля над коридором Филадельфии для предотвращения накопления оружия ХАМАСом.

7 октября ХАМАС и другие радикальные палестинские группы организовали значительное нападение на Израиль, что привело к 1199 погибшим и захвату 251 заложника в Газе. Согласно израильским отчетам, 105 человек все еще удерживаются, и 34 якобы погибли.

Недавно армия Израиля обнаружила тела шести заложников в туннеле в Хан-Юнис, Газа. Армия объявила в четверг, что в телах были обнаружены пули. Подробности гибели шести мужчин все еще расследуются.

В ответ на крупное нападение ХАМАС Израиль начал широкомасштабные военные операции в Газе. По данным здравоохранения, контролируемого ХАМАСом (неподтвержденные независимо), более 40 260 человек погибли на данный момент.

Одновременно продолжались столкновения в Газе. Палестинская гражданская оборона, возглавляемая ХАМАСом, сообщила, что по меньшей мере пять человек были убиты в результате израильского нападения на Хан-Юнис, юг Газы, в четверг. Свидетели также сообщили об авиационных ударах в южной и центральной частях Газы. Армия Израиля объявила, что атаковала Хан-Юнис и также Деир-эль-Балах, севернее Газы.

Комиссия, скорее всего, имеется в виду международная группа, наблюдающая за переговорами, сыграет важную роль в организации переговоров о перемирии и освобождении заложников в Каире. США, наряду с Египтом и Катаром, входят в состав Комиссии и активно призывают Израиль и ХАМАС к компромиссу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Талибы запрещают слышать женские голоса, которые поют или читают в общественных местах.
Главные темы

Талибы запрещают слышать женские голоса, которые поют или читают в общественных местах.

Талибы запрещают слышать женские голоса, которые поют или читают в общественных местах. Регламенты были представлены в среду, получив одобрение от Верховного лидера Хайбатуллы Ахундазады, как сообщил представитель правительства. Эти регламенты охватывают различные аспекты повседневной жизни, такие как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники. Статья 13 особо фокусируется на поведении женщин:

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Пользователи iPhone и iPad в ЕС теперь могут удалить Apple App Store со своих устройств.
Главные темы

Пользователи iPhone и iPad в ЕС теперь могут удалить Apple App Store со своих устройств.

Пользователи iPhone и iPad в ЕС получат возможность отключить привязку к App Store и браузеру Safari. В четверг компания Apple объявила на своем сайте для разработчиков, что функции, такие как App Store, сервис Messages, браузер Safari, камера и фото, могут быть отключены пользователями в...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
"CDU выпускает предупреждение о дефиците денежных средств: приближается к миллиардам из-за трюков, связанных с освещением в государственных финансах"
Главные темы

"CDU выпускает предупреждение о дефиците денежных средств: приближается к миллиардам из-за трюков, связанных с освещением в государственных финансах"

Рост числа получателей пособия по безработице вызывает обеспокоенность в ХДС, которые прогнозируют possibileе финансовый дефицит в размере около 9 миллиардов евро для этой социальной выплаты в следующем году. На протяжении нескольких лет федеральный министр трудаHubertus Heil (СДПГ) борется с...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно