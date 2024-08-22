Лидеры израильской разведки участвуют в обсуждениях о пленниках в Каире

Переговоры о перемирии в Газе и освобождении заложников запланированы на эту неделю в Каире, продолжая то, что было оставлено на прошлой неделе после существенного перерыва. До заявлений Достри не было ясно, произойдут ли новые переговоры.

Представитель правительства Достри не уточнил, какие партии, помимо chiefs of intelligence, примут участие в переговорах. Однако израильские СМИ предполагают участие делегатов США и Египта. США, Египет и Катар выступают в качестве посредников в споре между Израилем и радикальным исламским ХАМАСом.

Текущие диалоги следуют за недавним региональным визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена и телефонным разговором, в котором президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстро завершить соглашение.

США, Египет и Катар призывают Израиль и радикальный исламский ХАМАС к компромиссу и урегулированию конфликта, который продолжается более десяти месяцев в полосе Газа. ХАМАС добивается полного вывода израильских военных из Газы. С другой стороны, Израиль настаивает на необходимости своих войск, таких как в коридоре Филадельфии, на южной границе Газы и Египта.

Офис Нетаньяху публично повторил в четверг необходимость контроля над коридором Филадельфии для предотвращения накопления оружия ХАМАСом.

7 октября ХАМАС и другие радикальные палестинские группы организовали значительное нападение на Израиль, что привело к 1199 погибшим и захвату 251 заложника в Газе. Согласно израильским отчетам, 105 человек все еще удерживаются, и 34 якобы погибли.

Недавно армия Израиля обнаружила тела шести заложников в туннеле в Хан-Юнис, Газа. Армия объявила в четверг, что в телах были обнаружены пули. Подробности гибели шести мужчин все еще расследуются.

В ответ на крупное нападение ХАМАС Израиль начал широкомасштабные военные операции в Газе. По данным здравоохранения, контролируемого ХАМАСом (неподтвержденные независимо), более 40 260 человек погибли на данный момент.

Одновременно продолжались столкновения в Газе. Палестинская гражданская оборона, возглавляемая ХАМАСом, сообщила, что по меньшей мере пять человек были убиты в результате израильского нападения на Хан-Юнис, юг Газы, в четверг. Свидетели также сообщили об авиационных ударах в южной и центральной частях Газы. Армия Израиля объявила, что атаковала Хан-Юнис и также Деир-эль-Балах, севернее Газы.

Комиссия, скорее всего, имеется в виду международная группа, наблюдающая за переговорами, сыграет важную роль в организации переговоров о перемирии и освобождении заложников в Каире. США, наряду с Египтом и Катаром, входят в состав Комиссии и активно призывают Израиль и ХАМАС к компромиссу.

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