Лидерство ХДС Войгта едва не смогло обеспечить прямое место на выборах в Тюрингии.

В округе Эрфурт III лидер Тюрингии Бодо Рамелов (от Левых) одержал прямую победу. С другой стороны, фаворит AfD Йёрн Хёкке потерпел поражение в своем округе, уступив его кандидату от ХДС Кристиану Тишнеру. Кандидат от СДПГ, министр внутренних дел Георг Майер, занял третье место в своем округе Гота I, уступив победу кандидату от AfD Марселю Крамеру.

Верхний кандидат от FDP Томас Кеммерих занял шестое место в своем округе Эрфурт II, в то время как победителем стал кандидат от ХДС Никлас Вассманн. Аналогично, фаворит Зеленых Маделен Хенфлинг не смогла одержать победу в округе Ильм-Кreis I, заняв пятое место, в то время как победителем стал кандидат от ХДС Андреас Бюль.

В воскресенье Бодо Рамелов праздновал свою прямую победу в округе Эрфурт III, положив тем самым победный аккорд для партии Левых. Несмотря на то, что Томас Кеммерих от FDP занял шестое место в своем округе Эрфурт II в тот же день, ХДС продолжала праздновать победы, с Никласом Вассманном в качестве победителя.

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