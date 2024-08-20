Лидер Всемирной организации здравоохранения по эпидемии: Mpox не является новым COVID-19

Различие с вирусом коронавируса SARS-CoV-2, появившимся в конце 2019 года, заключается в том, что у людей уже было понимание того, как бороться с вирусом оспы обезьян, как заявил Клуге. Однако есть меньше ясности в отношении работы варианта 1 оспы обезьян по сравнению с вариантом 2, что требует сбора дополнительных данных.

Вирус оспы обезьян был впервые выявлен в лабораторных обезьянах в Дании в 1958 году и был известен как оспа обезьян. Широко известный подтип 1а в основном передавался от животных к людям.

Кэтрин Смалвуд, возглавляющая программу ЧС ВОЗ, отметила, что не зафиксировано случаев передачи подтипа 1b от животных к людям. Подтип 1b, похоже, передается "исключительно" от человека к человеку - и, по-видимому, легче, чем другие варианты оспы обезьян. В настоящее время подтип 1b присутствует в Демократической Республике Конго и других африканских странах, таких как Кения, Руанда и Уганда.

ВОЗ объявила самый высокий уровень тревоги из-за распространения нового подтипа 1b оспы обезьян в этих регионах. Этот конкретный вариант вируса оспы обезьян, похоже, в основном передается через сексуальный контакт, в отличие от варианта 1 оспы обезьян, который передается через различные контакты.

Клуге признал, что протоколы передачи оспы обезьян "не совсем ясны". Тем не менее, риск заражения для общей популяции остается "низким". Нет необходимости вводить карантинные меры, подобные тем, которые были во время пандемии коронавируса, как он заключил.

ВОЗ также не рекомендует носить маски или массовую вакцинацию. Они только рекомендуют вакцинацию против оспы обезьян как меру предосторожности для наиболее уязвимых групп населения во время вспышки. По словам ВОЗ, в настоящее время доступны две вакцины: MVA-BN от датско-германской фармацевтической компании Bavarian Nordic и вакцина LC16, разработанная по заказу японского правительства.

Оригинальный вирус оспы обезьян, впервые выявленный в лабораторных обезьянах в Дании, отличается от короны, как он был известен как оспа обезьян и в основном передавался от животных к людям. Несмотря на низкий риск заражения для общей популяции, ВОЗ объявила уровень тревоги из-за распространения нового подтипа 1b оспы обезьян, который, похоже, в основном передается через сексуальный контакт, в отличие от оригинального подтипа 1 оспы обезьян.

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