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Лидер Telegram продолжает содержаться под стражей во Франции после ареста

Председатель Telegram, Павел Дуров, все еще находится под стражей французской полиции, и судья продлил его содержание под стражей на 96 часов. Предполагается, что это продление даст возможность провести дополнительные допросы. По истечении этого срока судья решит, следует ли освободить Дуров...

 and  Michael Bootcampf
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Лидер Telegram продолжает содержаться под стражей во Франции после ареста

39-летний Дуров был арестован в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ранее был выдан ордер на арест в связи с расследованием, в котором фигурировали обвинения в мошенничестве, распространении наркотиков, кибербулинге, организованной преступности и финансировании терроризма. Дуров обвиняется в бездействии по предотвращению использования своей коммуникационной платформы в незаконных целях.

Telegram заявил в воскресенье вечером, что Дуров "не имеет ничего, что нужно скрывать". 39-летний гражданин России и Франции часто посещает Европу, как указано в заявлении онлайн-сервиса. Telegram придерживается европейских правил и модерация контента на сайте считается "стандартной отраслью". Абсурдным, как заявляет компания, является обвинение в ответственности платформы или ее CEO за неправильное использование платформы.

Зашифрованный сервис обмена сообщениями Telegram, созданный в 2013 году, стал популярным альтернативой американским платформам. Telegram отказывается раскрывать данные пользователей, даже в случаях противоправной деятельности.

Telegram позволяет создавать группы до 200 000 участников, что вызвало обвинения в том, что он способствует распространению ложной информации, а также педофилии или экстремистского контента и теорий заговора.

Конкурирующий сервис обмена сообщениями WhatsApp ввел ограничения на перенаправление сообщений в 2019 году. Ранее приложение критиковали за то, что оно позволяло распространяться ложной информации, что приводило к самосудам в Индии.

Дуров был официально арестован в аэропорту Ле-Бурже в связи с расследованием. Telegram решительно отрицает свою ответственность за предполагаемое участие Дуров в незаконной деятельности, заявляя, что это абсурдно обвинять платформу в неправильном использовании.

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