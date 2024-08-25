Лидер Telegram продолжает содержаться под стражей во Франции после ареста

39-летний Дуров был арестован в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ранее был выдан ордер на арест в связи с расследованием, в котором фигурировали обвинения в мошенничестве, распространении наркотиков, кибербулинге, организованной преступности и финансировании терроризма. Дуров обвиняется в бездействии по предотвращению использования своей коммуникационной платформы в незаконных целях.

Telegram заявил в воскресенье вечером, что Дуров "не имеет ничего, что нужно скрывать". 39-летний гражданин России и Франции часто посещает Европу, как указано в заявлении онлайн-сервиса. Telegram придерживается европейских правил и модерация контента на сайте считается "стандартной отраслью". Абсурдным, как заявляет компания, является обвинение в ответственности платформы или ее CEO за неправильное использование платформы.

Зашифрованный сервис обмена сообщениями Telegram, созданный в 2013 году, стал популярным альтернативой американским платформам. Telegram отказывается раскрывать данные пользователей, даже в случаях противоправной деятельности.

Telegram позволяет создавать группы до 200 000 участников, что вызвало обвинения в том, что он способствует распространению ложной информации, а также педофилии или экстремистского контента и теорий заговора.

Конкурирующий сервис обмена сообщениями WhatsApp ввел ограничения на перенаправление сообщений в 2019 году. Ранее приложение критиковали за то, что оно позволяло распространяться ложной информации, что приводило к самосудам в Индии.

Дуров был официально арестован в аэропорту Ле-Бурже в связи с расследованием. Telegram решительно отрицает свою ответственность за предполагаемое участие Дуров в незаконной деятельности, заявляя, что это абсурдно обвинять платформу в неправильном использовании.

Читайте также: