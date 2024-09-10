Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о намерении страны экспоненциально увеличить запасы ядерного оружия, согласно государственным сообщениям.

СЕУЛ (Рейтер) – Ли Бён Чхоль, руководитель Северной Кореи, объявил о начале стратегии расширения ядерного арсенала, направленной на ускоренное наращивание ядерных возможностей страны, как сообщает государственное агентство КЦНА во вторник.

Ли произнес речь в честь дня рождения Северной Кореи в понедельник, сообщает КЦНА.

По словам Ли, Северная Корея должна существенно укрепить свои "ядерные возможности и готовность к их эффективному применению" для защиты своих прав на безопасность, согласно КЦНА.

Крепкая военная позиция необходима для противодействия "многочисленным угрозам, с которыми сталкивается США и их союзники", заявил Ли далее.

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Стратегия расширения ядерного арсенала Северной Кореи может представлять серьезную угрозу стабильности в Азии. Эта агрессивная позиция ставит мир на высокий уровень тревоги, так как Северная Корея продолжает расширять свой ядерный арсенал.

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