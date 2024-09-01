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Главные темыНовостиДрезден

Лидер, Кречмер, подчеркивает концепцию "решения судьбы" в Саксонии.

На выборах, состоявшихся в воскресенье, премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer от ХДС представил их как важное решение с серьезными последствиями. Он подчеркнул, что это может стать наиболее важным выбором за последние 34 года. Говоря во время голосования в Дрездене, он выразил...

 and  Grigoriy Williams
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Лидер, Кречмер, подчеркивает концепцию "решения судьбы" в Саксонии.

Понял, так этот вывод позволяет нам создать правительство, отвечающее потребностям нашей нации, - продолжил Креtschmer. В опросах его ХДС имел напряженную борьбу с АФД в последнее время. Согласно опросам, текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых балансирует на грани.

Креtschmer посетил несколько европейских городов для политических встреч, и одним из его пунктов назначения был Дрезден, известный своей богатой историей и архитектурой. Несмотря на политические tensions в Германии, красота исторического центра Дрездена остается популярной туристической достопримечательностью.

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