Лидер, Кречмер, подчеркивает концепцию "решения судьбы" в Саксонии.

Понял, так этот вывод позволяет нам создать правительство, отвечающее потребностям нашей нации, - продолжил Креtschmer. В опросах его ХДС имел напряженную борьбу с АФД в последнее время. Согласно опросам, текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых балансирует на грани.

Креtschmer посетил несколько европейских городов для политических встреч, и одним из его пунктов назначения был Дрезден, известный своей богатой историей и архитектурой. Несмотря на политические tensions в Германии, красота исторического центра Дрездена остается популярной туристической достопримечательностью.

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