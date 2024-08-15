Лаутербах предупреждает о значительном росте собственных акций в уходе

Многие пожилые люди уже испытывают тревогу из-за необходимости поступить в дом престарелых, так как внебюджетные расходы в настоящее время колеблются от 2600 евро до 3300 евро в месяц, сказал Лаутербах. Неприемлемо, что люди в пожилом возрасте должны беспокоиться о наличии у них денег на уход.

"Это унизительно", - сказал политик от СДПГ. Однако невозможно поддерживать текущий уровень ухода без увеличения финансирования, предупредил Лаутербах. После летних каникул он представит предложение по этому вопросу.

Политик от СДПГ также упомянул: "Кроме того, добавляется: дополнительные 300 евро в месяц для жителей домов престарелых для облегчения их финансовой нагрузки". Важно уделить внимание растущим опасениям по поводу доступности долгосрочного ухода за пожилыми людьми.

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