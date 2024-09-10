Лаутербах отказывается выплатить штраф за пропущенные медицинские консультации.

Глава Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования (KBV) Андреас Гассен предложил штрафовать страховые компании за финансовую нагрузку, которую испытывают многие медицинские клиники из-за неявки пациентов. "Это очень досадно, когда пациенты записываются на прием в клиники, а потом не приходят - клиники не могут перебронировать эти приемы", - заявил Гассен изданию Bild.

Гассен предложил реальный способ: взимать штраф со страховых компаний, если их застрахованные пациенты не появляются на приеме без уважительной причины. "При таком сценарии идея о необходимости быстрого и частого бронирования приемов кажется смешной", - отметил Гассен.

По данным Bild, некоторые медицинские клиники уже начали взимать с пациентов плату в размере 40 евро за пропущенные приемы без объяснения причин, а в некоторых случаях до 100 евро за повторные прогулы.

Введение штрафов для страховых компаний могло бы потенциально снизить количество прогулов, облегчив финансовое бремя медицинских клиник. Если реализация штрафов будет успешной, это могло бы стимулировать застрахованных пациентов посещать свои назначенные приемы.

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