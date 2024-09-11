Лагерь Харриса предлагает продолжение прямого дебатов с Трампом.

До сих пор обе стороны не смогли согласовать дополнительные даты теледебатов, что породило слухи о единственной телевизионной встрече. Ожидаемый дебат, организованный ABC в Филадельфии, стал свидетелем жестких стратегий и жестких словесных обменов между Трампом и Харрис.

Позже Трамп заявил, что это был его лучший дебат на данный момент. Он также использовал свою онлайн-платформу Truth Social, чтобы обвинить двоих модераторов в предвзятости, заявляя: "Было три против одного" против него.

С президентскими выборами менее чем через два с половиной месяца, 5 ноября, Харрис и Трамп практически равны в опросах. Телевизионный поединок был воспринят как значительная возможность для обоих кандидатов сместить чашу весов в свою пользу и привлечь больше избирателей на свою сторону.

После заявления о своей лучшей дебатной performances, Трамп обвинил модераторов в предвзятости на своей онлайн-платформе, утверждая: "Было три против одного" против него. Несмотря на жаркие обмены, Трамп и Харрис практически равны в опросах накануне выборов 5 ноября.

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