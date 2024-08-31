Курение значительно снижает вероятность сердечного приступа почти вдвое.

Люди, у которых диагностировано хроническое коронарное заболевание сердца, имеют обнадеживающий прогноз, если решают бросить курить. Они значительно снижают риск инфарктов или инсультов, если успешно бросают курить.

Ни для кого не секрет, что курение вредит здоровью и может привести к смертельным заболеваниям, таким как рак, инсульт и инфаркт. Несмотря на это, многие продолжают курить, так как это сложно преодолеть.

Исследования показывают, что бросить курить после диагностики хронического коронарного заболевания сердца все еще полезно и значительно снижает риск серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты. "Хроническое коронарное заболевание сердца возникает, когда коронарные артерии сужаются из-за отложения кальция", - объясняет Ульрих Лауфс, научный консультант Немецкого фонда сердца и директор кардиологии в Университетской больнице Лейпцига. Когда это состояние описывается как "стабильное", это означает, что нет угрожающих жизни сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты или инсульты, вызванных блокировкой кровеносных сосудов.

Риск таких серьезных событий снизился почти наполовину (44%) в течение пяти лет среди участников, которые бросили курить после диагноза. В отличие от этого, люди, которые снизили интенсивность курения, не показали значительной разницы в риске по сравнению с теми, кто продолжал курить в том же темпе.

Важность первого года

Первый год после диагноза является критическим, согласно автору исследования Жюлю Месье из больницы Бихат-Клод Бернар в Париже. Семьдесят три процента тех, кто бросил курить в течение этого периода, смогли оставаться без курения и значительно снизили риск инфарктов и других серьезных сердечно-сосудистых событий. Более чем три четверти курильщиков, успешно бросивших курить в первый год, делают это, так как логично, что смертельный диагноз увеличивает мотивацию бросить курить, говорит кардиолог Харм Вайнберген из больницы Бремен Клиник Линкс дер Весер.

Пациентам нужна поддержка в это трудное время, особенно при диагнозе, чтобы помочь им в безникотиновом пути. Говорить им, что они могут уменьшить свой риск "серьезного события или смерти" вдвое, - это сильное сообщение, подчеркивает Месье.

Риск деменции также может быть снижен

Хотя бывшие курильщики быстро снижают риск инфарктов и других сердечно-сосудистых событий по сравнению с активными курильщиками, они не достигают уровня риска некурящих даже через годы, согласно исследованию.

Тем не менее, риск серьезных событий увеличивается в среднем на 8% в год у тех, кто продолжает курить. "Инфаркт может привести к долгосрочной слабости сердца и порокам клапанов, так как функция сердца в целом повреждена", - говорит Вайнберген.

Те, кто бросил курить или никогда не курил, не только помогают своему сердцу, но и снижают риск заболеваний, таких как деменция и диабет.

Создание безникотиновой среды

Чтобы побудить курильщиков, независимо от состояния их сердца, бросить курить, Лауфс рекомендует создать безникотиновую среду. "Вероятность успешного отказа от курения связана с наличием курения в окружении человека", - заявляет он. Для некоторых пациентов может быть полезна медикаментозная поддержка или заместительная терапия никотином. "Я всегда говорю своим пациентам, что никогда не бывает слишком рано или слишком поздно, чтобы бросить курить", - подчеркивает Месье. "Но чем раньше пациент прекратит, тем лучше для его сердечно-сосудистого риска".

Исследование, представленное в конце августа на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) в Лондоне, проанализировало данные о 32 378 пациентах, в среднем диагностированных 6,5 года назад при госпитализации из-за хронического коронарного заболевания сердца. Из этих пациентов около 13 400 никогда не курили, почти 15 000 были бывшими курильщиками, и примерно 4 000 продолжали курить.

После диагностики хронического коронарного заболевания сердца отказ от курения значительно снижает риск серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты или инсульты. Люди, которые успешно бросили курить в течение критического первого года после диагноза, с большей вероятностью останутся без курения, снизив риск инфарктов и других серьезных сердечно-сосудистых событий почти наполовину.

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