Кухнерт утверждает, что BSW не имеет достаточной глубины для вмешательства правительства.

В Тюрингии и Саксонии 1 сентября состоятся выборы в ландтаги. Эксперты ожидают, что партия БСВ получит двузначные результаты и займет третье место в обоих регионах. Возможно, БСВ также получит 16-17% на предстоящих выборах в Бранденбурге через две недели.

Кюhnert выразил свое неодобрение, заявив, что БСВ заметна только в одной области - международной политике, которая является последней заботой на уровне земли. Он сказал: "Не идеально строить правительство из такой скудной материи".

Ведутся переговоры о коалиции с БСВ внутри ХДС. Федеральный депутат ХДС из Саксонии Вандервиц четко высказался, сказав: "Теперь все знают, что фрау Вагенкнехт - национальный большевик", - сказал Вандервиц, бывший комиссар федерального правительства по восточным вопросам газете "Тагесшпигель". "Это знание само по себе должно побудить христианских демократов держаться на безопасном расстоянии на всех уровнях".

Верховный кандидат БСВ в Тюрингии Катарина Вольф поговорила с "Тагесшпигелем" о Вагенкнехт, назвав ее "явлением. Все знают о ее политической позиции". Партия процветает в такой ясности.

Тем не менее, Вольф оптимистична в отношении будущего БСВ, предполагая, что партия изменит свое название через пять лет. "По мере эволюции и расширения партии, переходящей к более широкой программе и лидерству, я вижу более широкую БСВ", - поделилась она.

Вольф отвергла идею о том, что Вагенкнехт полностью контролирует БСВ. "Мы тесно сотрудничаем, чтобы избежать недоразумений и внутренних споров. Мы стремимся к согласованности и единству в нашем сообщении", - объяснила она. Она выразила озабоченность тем, что сильное внимание Вагенкнехт к вопросам, специфическим для Тюрингии, может не послужить партии на пользу.

Тем не менее, Вагенкнехт заявила, что хочет присутствовать в переговорах о коалиции после сентябрьских региональных выборов. "Если переговоры состоятся в Саксонии и Тюрингии, они пройдут в тесном контакте с нашими главными кандидатами. Конечно, я тоже внесу личный вклад", - сообщила она "Шпигелю" в интервью в среду вечером.

Вагенкнехт предостерегла, что если коалиция с участием БСВ не оправдает ожиданий, "она послужит катализатором роста для АФД". Поэтому она заверила, что ее партия будет участвовать в коалиции только в том случае, если сможет добиться существенных изменений: "В образовании, сокращении бюрократии, влиянии граждан через прямую демократию и также в управлении кризисом короны".

Обсуждение потенциальных партнеров по коалиции tanto в Тюрингии, как и в Саксонии подчеркивает важность участия в правительстве. Это видно на переговорах о коалиции между ХДС и БСВ, а также на желании Вагенкнехт участвовать в переговорах о коалиции после сентября.

