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Кубицкий выражает мнение, что ФДП не ограничена коалиционным правом на решение в отношении ужесточения политики в области убежища.

Текущий председатель FDP Вольфганг Кубicki не считает свою партию строго обязанной соблюдать внутреннюю дисциплину при ужесточении законов об убежище. Он сослался на двусторонние переговоры федерального канцлера Олафа Scholz (СДПГ) и председателя ХДС Фридриха Мерца по миграционной политике...

 and  Michael Bootcampf
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Кубицкий выражает мнение, что ФДП не ограничена коалиционным правом на решение в отношении ужесточения политики в области убежища.

Впечатляет, что канцлер взял на себя инициативу провести переговоры с Фридрихом Мерцем по миграционной политике, продемонстрировав сильный акцент на действиях, а не на соблюдении ограничений коалиции, заявил Кюбицки агентству AFP. Это означает, что не только СДПГ, но и СВП могут обсуждать жизнеспособные решения в миграционной и интеграционной политике с Союзом.

По словам Кюбицки, СВП имеет несколько уникальных предложений, которые Союз мог бы рассмотреть. Если мы начнем многосторонний диалог и добьемся демократического большинства в Бундестаге, мы должны воспользоваться этой возможностью, сказал он.

Согласно коалиционному соглашению, коалиционные партнеры согласились голосовать вместе на выборах в Бундестаг - не с колеблющимися большинствами. Эта "коалиционная дисциплина" также присутствовала в предыдущих правительствах.

Заместитель председателя фракции СВП в Бундестаге Кристоф Майер также высказался в пользу сотрудничества с Союзом. К сожалению, как сказал Майер агентству AFP, с СДПГ и Зелеными не удалось добиться значительного прогресса в ужесточении asylum-положения и реформировании европейской миграционной политики. Для решения проблем СВП готов предложить советы в рамках коалиции и в сотрудничестве с землями.

По словам Майера, получение широкой поддержки в Бундестаге и Бундесрате является ключевым моментом для того, чтобы изменения в миграционной и asylum-положении могли быть быстро внедрены и не блокировались. СВП давно призывает к ужесточению asylum-положения и противодействию нелегальной миграции в рамках коалиции.

Во вторник утром канцлер Олаф Шольц (СДПГ) принял Фридриха Мерца, председателя фракции Союза и председателя ХДС, в канцелярии. Мерц предложил сотрудничество в укреплении миграционной политики. Мерц упомянул, что он намерен предложить законодательные изменения, вовлекающие несколько фракций, на открытии парламентской сессии 9 сентября, и надеется на совместный подход с готовыми коалиционными фракциями.

СВП, возглавляемый Кристофом Майером, видит потенциал для сотрудничества с Союзом в миграционной и интеграционной политике, считая, что с СДПГ и Зелеными не удалось добиться значительного прогресса. Комиссия, ссылаясь на немецкое федеральное правительство, должна воспользоваться этой возможностью для многостороннего диалога и стремиться к демократическому большинству в Бундестаге и Бундесрате, как предложил Кюбицки.

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