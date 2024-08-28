Кубицкий выражает мнение, что ФДП не ограничена коалиционным правом на решение в отношении ужесточения политики в области убежища.

Впечатляет, что канцлер взял на себя инициативу провести переговоры с Фридрихом Мерцем по миграционной политике, продемонстрировав сильный акцент на действиях, а не на соблюдении ограничений коалиции, заявил Кюбицки агентству AFP. Это означает, что не только СДПГ, но и СВП могут обсуждать жизнеспособные решения в миграционной и интеграционной политике с Союзом.

По словам Кюбицки, СВП имеет несколько уникальных предложений, которые Союз мог бы рассмотреть. Если мы начнем многосторонний диалог и добьемся демократического большинства в Бундестаге, мы должны воспользоваться этой возможностью, сказал он.

Согласно коалиционному соглашению, коалиционные партнеры согласились голосовать вместе на выборах в Бундестаг - не с колеблющимися большинствами. Эта "коалиционная дисциплина" также присутствовала в предыдущих правительствах.

Заместитель председателя фракции СВП в Бундестаге Кристоф Майер также высказался в пользу сотрудничества с Союзом. К сожалению, как сказал Майер агентству AFP, с СДПГ и Зелеными не удалось добиться значительного прогресса в ужесточении asylum-положения и реформировании европейской миграционной политики. Для решения проблем СВП готов предложить советы в рамках коалиции и в сотрудничестве с землями.

По словам Майера, получение широкой поддержки в Бундестаге и Бундесрате является ключевым моментом для того, чтобы изменения в миграционной и asylum-положении могли быть быстро внедрены и не блокировались. СВП давно призывает к ужесточению asylum-положения и противодействию нелегальной миграции в рамках коалиции.

Во вторник утром канцлер Олаф Шольц (СДПГ) принял Фридриха Мерца, председателя фракции Союза и председателя ХДС, в канцелярии. Мерц предложил сотрудничество в укреплении миграционной политики. Мерц упомянул, что он намерен предложить законодательные изменения, вовлекающие несколько фракций, на открытии парламентской сессии 9 сентября, и надеется на совместный подход с готовыми коалиционными фракциями.

СВП, возглавляемый Кристофом Майером, видит потенциал для сотрудничества с Союзом в миграционной и интеграционной политике, считая, что с СДПГ и Зелеными не удалось добиться значительного прогресса. Комиссия, ссылаясь на немецкое федеральное правительство, должна воспользоваться этой возможностью для многостороннего диалога и стремиться к демократическому большинству в Бундестаге и Бундесрате, как предложил Кюбицки.

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