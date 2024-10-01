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Кто несет ответственность за несчастный случай, небрежность, фатальный исход?

 and  Alex Stellmacher
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Несмотря на частое пренебрежение или неточные оценки скорости, велосипедисты требуют полное...
Несмотря на частое пренебрежение или неточные оценки скорости, велосипедисты требуют полное внимание и сосредоточенность во время вождения.

Кто несет ответственность за несчастный случай, небрежность, фатальный исход?

В ситуации, когда человек собирается повернуть налево, он несет ответственность за тщательное внимание к встречному движению. Несоблюдение этого может привести к долевой ответственности, даже если встречное транспортное средство двигалось со скоростью, превышающей допустимую.

Это заключение было вынесено в результате рассмотрения дела в Высшем региональном суде Шлезвиг-Гольштейна (OLG). Детали дела (Az.: 7 U 91/23) были опубликованы Ассоциацией дорожного права Федеральной ассоциации немецких юристов (DAV).

Смертельное дорожно-транспортное происшествие

Происшествие включало смертельный ДТП: мотоциклист пытался обогнать скорую помощь в зоне строительства и существенно превысил разрешенную скорость. Экспертное заключение показало, что он двигался со скоростью около 109-124 км/ч, в то время как разрешенная скорость составляла всего 50 км/ч.

В противоположной полосе водитель автомобиля пытался сделать левый поворот. Несмотря на знание существующего ограничения скорости, он недооценил скорость мотоциклиста и посчитал, что еще может безопасно повернуть. Однако его оценка оказалась ошибочной, что привело к трагическим последствиям. Мотоциклисту пришлось резко затормозить, он потерял управление и столкнулся с автомобилем, что привело к летальным травмам на месте.

Впоследствии родственники мотоциклиста потребовали компенсации от водителя автомобиля, утверждая полную ответственность за как материальный, так и нематериальный ущерб. Дело дошло до суда.

Объяснение 50-50 распределения ответственности

Суд признал превышение скорости мотоциклистом значительным фактором, способствовавшим ДТП. Однако он также признал отсутствие внимания и неверную оценку скорости мотоциклиста со стороны водителя автомобиля во время маневра поворота как фактор, способствовавший ДТП. В результате суд принял решение о равномерном распределении ответственности, учитывая действия обеих сторон.

При таком равномерном распределении ответственности суд посчитал, что tanto мотоциклист, как потребитель дорожного движения с превышением скорости, tanto водитель автомобиля, который неверно оценил скорость мотоциклиста, несут ответственность. Превышение скорости мотоциклистом, подобно пренебрежению мерами безопасности потребителем, имело последствия, в то время как промах водителя автомобиля в оценке дорожной ситуации также привел к долевой ответственности.

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