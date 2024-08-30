Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink

После запуска шести прототипов своих новых спутников Starlink в январе, SpaceX планирует расширить свой космический флот. Однако это расширение вызывает беспокойство среди астрономов. Предстоящие спутники могут быть в пять раз ярче существующих.

Американская аэрокосмическая компания SpaceX планирует расширить свою сеть спутников Starlink. Эти будущие спутники, называемые Direct-To-Cell (DTC), не только будут работать как провайдеры сети, как существующие спутники Starlink, но и могут быть напрямую доступны через смартфон без необходимости дополнительной антенны, подобно наземным мобильным сетям.

Астрономы во всем мире выражают свои опасения, так как эти спутники DTC могут сиять в пять раз ярче, чем нынешние спутники Starlink, согласно данным исследователей Международного астрономического союза (МАС) в недавнем онлайн-исследовании.

3 января SpaceX запустила шесть предварительных версий новых спутников на орбиту. После успешных испытаний компания подала заявку в американские регулирующие органы на разрешение запустить 7500 спутников DTC, которые будут находиться на высоте 340-345 километров. Это побудило МАС изучить возможные последствия новых спутников.

Новые спутники в пять раз ярче предыдущих спутников Starlink

Антонио Маллама и его команда из "Центра МАС по защите темного и тихого неба от помех спутниковых конstellций" собрали данные от наблюдателей со всего мира о шести прототипах, уже находящихся на орбите, а также точные измерения с помощью роботизированного телескопа MMT9 в Русском специальном астрофизическом observatory в Кавказе. В целом, было установлено, что новые спутники излучают свет в 4,9 раза более интенсивно, чем нынешние спутники Starlink. Однако ученые подчеркивают, что эти измерения дают лишь предварительное представление, так как пока не ясно, какую роль играет антенна спутника в его яркости.

SpaceX может уменьшить яркость

В прошлом SpaceX сотрудничала с астрономами, внедряя несколько мер, таких как менее отражающие покрытия, чтобы уменьшить яркость своих спутников. "Если подобные меры будут эффективно применены к спутникам DTC, увеличение яркости может потенциально быть уменьшено наполовину, до 2,6 раз", - пишут Маллама и его команда.

SpaceX в настоящее время управляет более чем 6000 спутниками Starlink на низкой околоземной орбите, планируя в конечном итоге иметь более 34 000. По мере увеличения числа спутников становится все труднее наблюдать без помех для астрономов. Именно поэтому МАС в течение двух лет работает со своим собственным сервисом мониторинга спутников, помогая астрономам планировать свои наблюдения.

Комиссия, учитывая опасения астрономов, несет ответственность за решение проблемы яркости новых спутников Direct-To-Cell (DTC) SpaceX. Если SpaceX применит менее отражающие покрытия, как они делали с предыдущими спутниками, яркость спутников DTC может потенциально быть уменьшена наполовину, снизившись до 2,6 раза от их первоначальной яркости.

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