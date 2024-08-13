Критики Путина Владимир Кара-Мурза думали, что его казнили перед его освобождением в историческом обмене пленными

Кара-Мурза дал интервью CNN в понедельник впервые с момента его освобождения 1 августа в крупнейшем обмене пленными между США и Россией со времен холодной войны.

Британо-российский гражданин был освобожден одновременно с американцами Эваном Гершковичем, Полом Уиланом и Альсу Курмашевой, которые были воссоединены со своими семьями в эмоциональных сценах на военной базе Эндрюс в Мэриленде в начале этого месяца.

"Буквально две недели назад я все еще сидел в своей камере одиночного заключения в суровой колонии в Сибири. И я был уверен, что закончу свою жизнь в тюрьме", - сказал Кара-Мурза. "И вот я сейчас сижу с вами в студии в Нью-Йорке рядом со своей женой... Кажется, что я смотрю какой-то фильм, хороший фильм, но все еще кажется нереальным".

С тех пор, как в феврале умер российский оппозиционный лидер Алексей Навальный в арктической тюрьме, Кара-Мурза стал самым заметным оппозиционным деятелем, преследуемым Кремлем.

Его приговорили к 25 годам тюрьмы за измену за критику войны Путина в Украине и он провел два с половиной года в заключении в России. В это время Кара-Мурзу содержали в одиночном заключении в течение 11 месяцев и содержали в 13 разных исправительных учреждениях, в том числе в некоторых из самых известных колоний страны.

Ему разрешили поговорить по телефону со своей женой только один раз, а с тремя детьми - всего два раза, сказал он.

Говоря с Эрин Бёрнэтт вместе со своей женой Евгенией Кара-Мурза, которая непрерывно боролась за его освобождение, она сказала, что больше не испытывает "постоянного страха, что Владимира могут убить в любой момент".

Но она поклялась продолжать бороться за других заключенных, которые все еще находятся в "режиме Владимира Путина".

"Тысячи людей пострадали так же, как наша семья... Это победа, но это только начало", - сказала она.

"Мы знаем, что в России более тысячи политических заключенных, что есть тысячи украинцев, гражданских заложников и военнопленных, не говоря уже о похищенных украинских детях. И мы знаем, что в соседней Белоруссии более тысячи политических заключенных. Так что борьба продолжится".

'Был абсолютно уверен', что его ведут на казнь

В ночь, когда его вывели из тюрьмы в Омске, в 2700 километрах (1600 милях) от Москвы, перед обменом пленными, Кара-Мурза сказал, что охранники ворвались в его камеру в 3 часа ночи и сказали ему "встать, одеться и подготовиться".

"Я был абсолютно уверен в тот момент, что меня выпустят и казнят", - сказал он.

Но Кара-Мурзу отвезли в пассажирский аэропорт в Омске и посадили на самолет в Москву.

После почти года, проведенного в крошечной камере в одиночном заключении без возможности поговорить с кем-либо, Кара-Мурза сказал, что внезапно оказался "в середине оживленного пассажирского аэропорта с нормальными людьми, семьями, детьми, гуляющими вокруг".

Его перевели в знаменитую московскую тюрьму "Лефортово" и содержали под стражей без какой-либо информации о том, что он скоро будет освобожден.

Охранники велели ему надеть единственную гражданскую одежду, которую у него была - ночную рубашку и резиновые шлепанцы, которые он использовал в душе, - прежде чем отвести его к автобусу во дворе тюрьмы.

"Это было действительно как в голливудском фильме. Там была целая шеренга мужчин в черных балаклавах, закрывающих лица", - сказал он. "Только тогда, в самый последний момент, когда я увидел своих друзей и коллег на том автобусе... я понял, что происходит".

В освобождении также приняли участие множество российских активистов, правозащитников и оппозиционных фигур.

Сделка охватывала 24 заключенных в целом и была результатом нескольких лет сложных переговоров в кулуарах, в которых участвовали США, Россия, Белоруссия и Германия, в конечном итоге приведя Берлин к согласию с ключевым требованием Москвы - освобождению осужденного российского assassina Vadim Krasikov.

Кара-Муза сказал, что он вышел из самолета в Анкаре, Турция, и ему дали телефон, по которому звонил президент США Джо Байден. Рядом с Байденом в Овальном кабинете в Вашингтоне, округ Колумбия, и присоединившись к звонку, были его жена и дети.

Говоря со своей семьей впервые после освобождения, Кара-Муза сказал: "Я не верю в то, что происходит. Я все еще думаю, что сплю в своей тюремной камере в Омске, а не слышу ваш голос".

'Психологическое насилие'

В понедельник Кара-Мурза сказал, что хотя физическое насилие широко распространено в российской тюремной системе, высокопоставленные политические заключенные содержатся в изоляции, которая "не лучше, чем физическое насилие".

"Каждый день - как день сурка. Он бесцелен, бесконечен и абсолютно одинаков", - сказал он. "Когда у вас абсолютно никого нет, с кем можно обменяться хотя бы одним словом, это действительно начинает действовать на ум".

Кара-Мурза описал жестокие условия содержания в крошечной камере целый день без ничего и никого, с кем можно поговорить.

"Вы просыпаетесь в 5:00 утра с официальным подъемом. Ваша койка прикреплена к стене, так что вы не можете лечь или нормально сесть весь день. Все, что вы можете сделать, это просто ходить по камере", - сказал он.

В заключенным разрешалось пользоваться ручкой и бумагой всего 90 минут в день, и "единственный раз, когда меня выводили из камеры, это была так называемая прогулка, которая на самом деле была просто ходьбой по кругу во внутреннем дворе тюрьмы".

Во время содержания в колонии особого режима №7 в Омске Кара-Мурза сказал, что условия были "действительно жесткими", но "большим плюсом" были кошки, которые ходили по территории.

"Когда я ходил во дворе, кошки приходили и садились возле металлических прутьев, и я мог поговорить с ними. Это были мои единственные собеседники", - сказал он.

Теперь, наслаждаясь свободой и временем с семьей, Кара-Мурза обещал вернуться в Россию.

"Я знаю, что Россия изменится, и я вернусь на родину", - сказал он, добавив, что это произойдет "гораздо быстрее", чем кто-либо мог бы подумать.

Его жена Евгения согласилась: "Борьба продолжается. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свергнуть этот режим и это зло", - сказала она.

Мир вздохнул с облегчением, узнав о освобождении Кара-Мурзы из российской тюрьмы, так как он был видным оппозиционным деятелем, преследуемым Кремлем после смерти Алексея Навального.

Несмотря на освобождение, Кара-Мурза подчеркнул, что тысячи других политических заключенных все еще страдают в "режиме Владимира Путина", призывая к продолжению борьбы на глобальном уровне.

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