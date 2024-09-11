Критика Вейделя ведет к полному провалу Ампеля - Шолц предупреждает о влиянии AfD

Алиса Вайдель критиковала текущее федеральное правительство и его предшественников за продвижение политики, дружественной к миграции, считая, что это привело к разделению общества. По ее мнению, руководители этих администраций в течение лет и десятилетий придерживались безошибочной политики миграции, отказываясь от рациональных решений и вместо этого способствуя разделению.

Вайдель призвала к быстрым и решительным действиям для прекращения иммиграции. Она предложила ввести строгий мораторий на иммиграцию, прием и натурализацию; полностью прекратить приток мигрантов как минимум на пять лет; незамедлительно депортировать всех нелегальных иммигрантов и правонарушителей; и ликвидировать все стимулы для социального обеспечения, связанные с миграцией.

Вайдель обратилась к федеральному канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ), который начал свою речь с резкой критики АФД. Шольц заявил, что АФД вредна для нашей страны. Если АФД обретет влияние, предупредил он, наша страна пошатнется.

Шольц охарактеризовал выступление АФД на выборах в Саксонии и Тюрингии как разочаровывающее. Он пообещал работать над снижением значения АФД в Германии, заявив, что она представляет устарелый образ людей и женщин.

Шольц ясно обозначил АФД как вредную для нашей страны, подразумевая, что их влияние может отрицательно сказаться на Германии. Несмотря на критику Шольца, Вайдель остается влиятельной фигурой в АФД и продолжает отстаивать более строгие иммиграционные политики.

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