Критика Шолца и коалиционного альянса после региональных выборов

Сёдер заявил, что коалиция СДПГ, Зеленых и FDP в Берлине больше не существует. "Было бы лучше для нации, если бы этот трехцветный светофор перестал работать, и федеральный канцлер ушел в отставку".

Райн критиковал федеральное правительство на мероприятии ХСС, назвав его "сломанным светофором". Он полностью возложил ответственность за победу АФД на выборах в Тюрингии и Саксонии на него. "Германии не нужен этот светофор - Германии не нужны застой и распри", - сказал Райн.

Министр-президент Гессена утверждал, что коалиция светофора рассматривает только поверхностные вопросы миграции. "Мы имеем дело с серьезной террористической угрозой из-за миграции". Однако федеральное правительство не останавливает нелегальную миграцию.

Райн выступал за приостановку приема беженцев из "опасных зон". Он предложил изменить политику миграции. "Федеральный канцлер не понимает серьезности ситуации", - сказал Райн. Он призвал Шольца сделать миграцию своим главным приоритетом.

Гессенский достойный член ХДС заявил, что пришло время для Союза. Он твердо поддержал Сёдера, который стоит за решительную политику и сильное лидерство. "Сёдер вместо колебаний, это должен быть девиз в Германии", - сказал Райн.

ХДС и ХСС стремятся скоро определить своего кандидата на пост канцлера на федеральных выборах в следующем году. Предполагается, что лидер ХДС Фридрих Мерц получит candidacy. Однако Сёдер также выражает заинтересованность.

АФД набрала значительный импульс в Тюрингии и Саксонии из-за perceived failures коалиции светофора, в которую входят СДПГ, Зеленые и FDP, по словам Райна. Несмотря на призывы Райна к федеральному канцлеру Шольцу сделать миграцию своим главным приоритетом, АФД продолжает критиковать обращение федерального правительства с миграцией.

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