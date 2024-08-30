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Критика России, отвергнутая Боррелом как абсурдная

Глава политики безопасности и обороны ЕС Жозеп Боррель проигнорировал германские и американские опасения по поводу украинских нападений на российские объекты с использованием западного вооружения. В шутку сказано на предшествующем дискуссии журналистам при подготовке к встрече министров обороны...

 and  Melissa Williams
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Критика России, отвергнутая Боррелом как абсурдная

Из-за последних российских авиационных ударов Украина вновь просит своих союзников ослабить ограничения на использование оружия. Однако Германия и США опасаются спровоцировать конфликт с Россией в этой ситуации.

Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба на министерской встрече в Брюсселе на прошлой неделе призвал европейцев давить на США и Великобританию. Конкретно, США и Великобритании следует дать Украине разрешение атаковать военные цели в глубине России, заявил Кулеба. До сих пор это было разрешено только в Харьковской области.

Министры обороны провели виртуальную конференцию со своим украинским коллегой, Рустемом Умеровым. Расширение миссии обучения ЕС для Украины (EUMAM Украина) было одним из обсуждаемых вопросов.

Хосеп Боррель вновь подтвердил цель ЕС по обучению 60 000 украинских солдат к концу года, на 10 000 больше, чем планировалось ранее. Для достижения этой цели ЕС изучает с Украиной возможность создания нового координационного центра в Киеве, сказал Боррель.

Парламентский государственный секретарь по обороне Германии Томас Хитшлер сказал в Брюсселе, что Германия планирует обучить 10 000 украинских солдат к концу года. Обучение будет проходить "в Германии", подчеркнул Хитшлер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС разрешить обучение в самой Украине, а не в членах, как раньше. Германия против этого, ссылаясь на риск конфликта с Россией и риск для солдат.

Макрон получил поддержку от Эстонии. "Нельзя боксировать, не используя обе руки", - сказал министр обороны Хано Певкур. Нидерланды и Латвия также выразили интерес к участию в дискуссии. Однако "консенсус" в ЕС важен, заметил Певкур.

Кроме того, министры обороны также обсуждают обещание G7 предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов евро. ЕС планирует использовать доходы от замороженных российских активов на это, но подробности еще не ясны. Также рассматривается ситуация в Газе. В дебатах участвует новый председатель Комитета по обороне в Европейском парламенте Мари-Агнес Страк-Циммерманн (ФДП).

Европейский союз, возглавляемый Хосепом Боррелем, стремится обучить 60 000 украинских солдат к концу года, с возможным созданием нового координационного центра в Киеве.

Несмотря на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона об обучении в самой Украине, Германия, один из членов ЕС, против этого из-за риска конфликта с Россией и риска для солдат.

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