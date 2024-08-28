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Критика министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии в отношении обсуждений после инцидента в Соллингене.

Министр.internal Северного Рейна-Вестфалии Herbert Reul (Христианско-демократический союз) раскритиковал обсуждение после нападения в Солingen, связанные с запретом ножей и другими предупредительными мерами, называя это путаницей с капустой и репой. В среду в Дюссельдорфе он пояснил, что...

 and  John Stellmacher
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Критика министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии в отношении обсуждений после инцидента в Соллингене.

Во время презентации отчета о ситуации с преступлениями, связанными с ножами, Реул заявил, что простое сосредоточение на запретах и ужесточении законов недостаточно. Определенный радикал всегда найдет способ обойти такие ограничения. Поэтому дискуссия также должна включать в себя "преступников".

На этом мероприятии 26-летний сирийский беженец является главным подозреваемым в жестоком инциденте, произошедшем в городе Солingen в пятницу и унесшем три жизни. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в совершении этого акта с террористическими намерениями. Этот инцидент вызвал жаркие дебаты, в том числе о миграционной политике и запрете ножей.

После инцидента федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) объявил о ужесточении закона о оружии, а запрет ножей в общественных местах обсуждается уже давно. Это включает в себя создание зон запрета и усиление полномочий полиции.

По данным ситуационного отчета, представленного Реулом, в прошлом году в Северном Рейне-Вестфалии было зарегистрировано около 3500 случаев, связанных с ножами, что на 43% больше, чем в предыдущем году, 2022. В результате погибло 15 человек.

По оценке ЛКА, большинство подозреваемых были мужчинами и сравнительно молодыми. Почти половина из них была моложе 21 года, и 45% имели иностранное гражданство. Инциденты происходили в общественных местах и заведениях, таких как ресторанный бизнес. Многие инциденты происходили вечером и ночью, и в местах, популярных для проведения вечеринок на открытом воздухе.

Реул отметил, что оценка может помочь разработать более целенаправленные контрмеры и местные инициативы. Он особенно обеспокоен непропорциональным представительством подозреваемых без немецкого гражданства по сравнению с иностранным населением. Ножи, похоже, связаны с "мужской силой", добавил он. Поэтому профилактические меры в центрах для беженцев должны быть усилены, среди других шагов. Также должны быть рассмотрены нетрадиционные стратегии, такие как видеонаблюдение.

Комиссия, участвующая в текущей дискуссии о случаях с ножами, предложила сосредоточиться на преступниках наряду с запретами и ужесточением законов. После жестокого инцидента в Солingen Комиссия предложила усилить профилактические меры в центрах для беженцев, чтобы решить проблемы, связанные с ножами и воспринимаемой мужской силой.

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