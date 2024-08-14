Кристаллический метамфетамин найден в конфетах, распространяемых группой помощи в Новой Зеландии

"Нам нужно найти их как можно скорее", - сказал главный следователь Гленн Балдин. На данный момент, по его словам, было найдено 16 конфет, содержащих кристаллический метамфетамин. Следователи подозревают, что наркокурьеры или дилеры могли завернуть наркотики в желтую обертку из пирога с ананасом марки "Ринда", которая затем случайно попала в благотворительную организацию "Аукленд Сити Миссион" в качестве пожертвования.

Ребенок и подросток были госпитализированы после того, как попробовали конфеты и выплюнули их из-за неприятного вкуса, как сообщил Балдин. Также медицинскую помощь получил сотрудник благотворительной организации из-за симптомов употребления метамфетамина.

Исследования Новозеландского фонда по борьбе с наркотиками показали, что в каждой конфе содержалось около трех граммов кристаллического метамфетамина - в сто раз больше обычной дозы, потребляемой наркоманами. Прием такой большой дозы метамфетамина "очень опасен" и может привести к летальному исходу, предупредила эксперт Сара Хелм.

Благотворительная организация оценивает, что до 400 человек могут получить продовольственные наборы с опасными конфетами. На данный момент восемь пострадавших семей вышли на связь. Руководитель благотворительной организации Хелен Робинсон сказала, что пострадавшие сообщили, что конфеты имели "горький и отвратительный" вкус. Однако даже просто облизывание конфет может привести к серьезным последствиям для здоровья, предупредила она.

Метамфетамин может вызывать боль в груди, учащенное сердцебиение, судороги и потерю сознания, предупредил Фонд по борьбе с наркотиками.

Госпитализация ребенка и подростка подчеркивает потенциальную опасность неосознанного потребления конфет, загрязненных запрещенными наркотиками, такими как метамфетамин. Предупреждение Фонда о большом количестве метамфетамина в каждой конфе подчеркивает его крайнюю опасность, что может привести к летальному исходу.

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