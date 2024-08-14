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Кристаллический метамфетамин найден в конфетах, распространяемых группой помощи в Новой Зеландии

В humanitarian aid packages, распространенные новозеландской организацией среди нуждающихся, были найдены сладости, содержащие потенциально смертельную дозу наркотика Кристальный Метамфетамин. Трое людей были госпитализированы после того, как попробовали сладости, как сообщили...

 and  Carmen Simpson
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Кристаллический метамфетамин найден в конфетах, распространяемых группой помощи в Новой Зеландии

"Нам нужно найти их как можно скорее", - сказал главный следователь Гленн Балдин. На данный момент, по его словам, было найдено 16 конфет, содержащих кристаллический метамфетамин. Следователи подозревают, что наркокурьеры или дилеры могли завернуть наркотики в желтую обертку из пирога с ананасом марки "Ринда", которая затем случайно попала в благотворительную организацию "Аукленд Сити Миссион" в качестве пожертвования.

Ребенок и подросток были госпитализированы после того, как попробовали конфеты и выплюнули их из-за неприятного вкуса, как сообщил Балдин. Также медицинскую помощь получил сотрудник благотворительной организации из-за симптомов употребления метамфетамина.

Исследования Новозеландского фонда по борьбе с наркотиками показали, что в каждой конфе содержалось около трех граммов кристаллического метамфетамина - в сто раз больше обычной дозы, потребляемой наркоманами. Прием такой большой дозы метамфетамина "очень опасен" и может привести к летальному исходу, предупредила эксперт Сара Хелм.

Благотворительная организация оценивает, что до 400 человек могут получить продовольственные наборы с опасными конфетами. На данный момент восемь пострадавших семей вышли на связь. Руководитель благотворительной организации Хелен Робинсон сказала, что пострадавшие сообщили, что конфеты имели "горький и отвратительный" вкус. Однако даже просто облизывание конфет может привести к серьезным последствиям для здоровья, предупредила она.

Метамфетамин может вызывать боль в груди, учащенное сердцебиение, судороги и потерю сознания, предупредил Фонд по борьбе с наркотиками.

Госпитализация ребенка и подростка подчеркивает потенциальную опасность неосознанного потребления конфет, загрязненных запрещенными наркотиками, такими как метамфетамин. Предупреждение Фонда о большом количестве метамфетамина в каждой конфе подчеркивает его крайнюю опасность, что может привести к летальному исходу.

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