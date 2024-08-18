Крайне важный мост стратегического значения в Курском регионе России был разрушен.

Недавно украинские войска в Курской области, похоже, сосредоточились на мосту через реку Сейм, расположенном возле села Сваново, примерно в 15 километрах к северу от украинской границы. В субботу российское руководство якобы обвинило Киев в разрушении жизненно важного моста вблизи поля боя. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, мост находился примерно в 11 километрах от украинской границы в Глушковском районе.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук в воскресенье через Telegram заявил: "Еще один мост отправлен на свалку. Наша авиация упорно сокращает логистические возможности врага точными авиаударами". Прикрепленный им ролик показал взрыв, разрушивший мост и создавший значительный провал на дороге. Уничтожение этих двух мостов, как сообщается, ограничило способность России переправляться через реку Сейм в Глушковском районе, согласно российским военным блогерам.

В воскресенье нефтехранилище в Ростовской области на юге России подверглось удару украинского дрона. По словам губернатора Василия Голубева, обломки вызвали огромный пожар. Украинская армия заявила, что атаковала нефтехранилище "Кавказ" в Ростовской области, которое также снабжает российскую армию.

Недавние украинские атаки дронов произошли во время исключительного украинского наступления на западе России. В субботу президент Зеленский заявил, что украинская армия успешно укрепила свои позиции в Курской области. Наступление проходит "именно так, как мы планировали". С продвижением в Курск стало возможным "увеличить запасы нашей страны", - написал он, имея в виду захваченных российских солдат.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа. По словам главнокомандующего армии Олеся Сырского, на данный момент захвачено более тысячи квадратных километров и 82 поселения, в том числе стратегически важный город Суджа примерно в 10 километрах за российской границей. Здесь находится важный газовый хаб компании "Газпром", через который российский газ транспортируется в Европу через Украину.

По словам Киева, наступление, среди прочего, должно оказать давление на Москву, чтобы она участвовала в "справедливом переговорном процессе" в связи с российским конфликтом в Украине. Это крупнейшая трансграничная операция Украины со времени начала российского вторжения и первая иностранная армия, ведущая боевые действия на российской территории со времен окончания Второй мировой войны.

Между тем, немецкое правительство не планирует предоставлять Украине дополнительную финансовую помощь в ближайшее время. Как сообщает агентство новостей AFP, в текущем бюджетном плане нет дополнительных средств помимо уже обещанных сумм. Стратегия немецкого правительства заключается в финансировании поддержки Украины из будущего международного фонда.

Между тем, российские атаки на Украину продолжаются без перерыва. В воскресенье военная администрация Киева сообщила о успешных перехватах ночных российских атак, в том числе ракет и дронов, на украинскую столицу, в том числе ракет типа "Норд".

В восточной украинской области Донецк в результате нескольких российских атак в воскресенье погибли по меньшей мере четыре гражданских лица и еще четверо получили ранения, как сообщили местные прокуроры. Еще южнее, в регионе Херсон, пять человек получили ранения в результате атаки дрона на автомобиль, как сообщили следователи.

Москва объявила о захвате еще одного украинского села возле города Покровск, где находится важный центр снабжения украинских войск. Армейские подразделения якобы освободили село Свиридоновка в российском контролируемом регионе Донецк, как сообщило Министерство обороны России.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредило о "ухудшающейся" ситуации на российской оккупированной АЭС в южном украинском городе Запорожье. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на месте, сообщили о повреждениях от "дрона с взрывным устройством" в субботу, как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Европейский парламент может предоставить инсайты или поддержку Комиссии в ее роли по оказанию помощи Украине. Признавая важность мостов через реку Сейм tanto для Украины, как и для России, Комиссия, с помощью Европейского парламента, могла бы изучить стратегии, чтобы гарантировать поддержание и безопасность этих критических инфраструктур.

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