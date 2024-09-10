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Космический корабль "СпейсЭкс" "Полярный рассвет" готов к запуску, готовясь к экскурсии за пределы Земли.

 and  Max Becker
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Космический корабль "СпейсЭкс" "Полярный рассвет" готов к запуску, готовясь к экскурсии за пределы Земли.

Четверо участников отправляются в приключенческое путешествие, частным образом финансируемое в рамках проекта "Полярная заря". Их цель - продвинуться на расстояние до 1400 километров от Земли, что последний раз достигалось во время миссий "Аполлон" на Луну в 1970-х годах. Международная космическая станция (МКС), находящаяся на орбите примерно в 400 километрах, служит ориентиром.

Биллионер Джаред Айзекман возглавляет эту пятидневную миссию в сотрудничестве с основателем SpaceX Илоном Маском. К Айзекману присоединяются астронавты Кид Поути, Сара Гиллис и Анна Мено. Они запускаются из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде на космическом корабле Crew Dragon, переносимом ракетой-носителем Falcon 9.

Капсула размером около восьми на четыре метров может вместить до семи человек на десять дней. В капсуле есть откидные сиденья для отдыха и удобства, такие как туалет, расположенный за экраном для конфиденциальности.

В ходе миссии запланирован захватывающийevent - выход в открытый космос на высоте около 700 километров. Здесь частная космическая компания протестирует совершенно новый скафандр для деятельности за пределами космического корабля, который, как утверждается, станет "первым коммерческим выходом в открытый космос" с улучшенной мобильностью благодаря последним достижениям. Встроенный шлем с дисплеем, камера и новейшие материалы для эффективного контроля температуры в холодных условиях космического пространства делают этот скафандр уникальным.

Выходы в открытый космос сопряжены с более высокими рисками, чем пребывание в безопасности внутри космического корабля. Астронавтам приходится справляться с микрогравитацией, экстремальными колебаниями температуры, обеспечивать подачу кислорода и защищаться от радиации. Любое нарушение подачи кислорода или отделение от космического корабля могут привести к опасным ситуациям. Обычно выходы в открытый космос на МКС посвящены техническому обслуживанию или научным исследованиям, но они также важны для будущих миссий на Луну и Марс. SpaceX планирует оценить эти скафандры для потенциальных будущих миссий на Луну и Марс.

Астронавты также планируют проводить научные исследования, такие как изучение воздействия космических полетов и радиации на здоровье человека. Кроме того, будет проверена работоспособность лазерной технологии связи от программы SpaceX Starlink.

Изначально запланированный к запуску "Полярная заря" столкнулся с многочисленными задержками из-за плохих погодных условий и опасений Авиационной администрации США (FAA) после предыдущей неудачи во время другого запуска.

"Для строительства лунной базы и марсианского города потребуются тысячи скафандров", - заявили руководители проекта. Проведение этого тестового выхода в открытый космос играет решающую роль в разработке масштабируемого и прочного дизайна для будущих миссий в глубоком космосе, когда человечество переходит к многопланетному существованию.

Космическая экспедиция на Марс - долгосрочная цель НАСА. Используя свою программу "Артемида", оно планирует вернуться на Луну, чего не делалось более полувека. Лунная база послужит основой для миссий на Марс.

Запланированная лунная миссия в ноябре 2024 года в рамках "Артемиды 2" была перенесена НАСА на сентябрь 2025 года из-за проблем с ракетой и космическим кораблем. Ожидаемая пилотируемая лунная посадка в "Артемиде 3" также была перенесена на сентябрь 2026 года.

В отличие от этого, CEO SpaceX Илон Маск все еще видит дальнюю поездку на Марс уже в следующем году, хотя и временно без астронавтов. "Первый марсианский космический аппарат будет запущен в течение следующего окна передачи Земля-Марс через два года", - написал Маск в своем платформе X на выходных. Эти испытания оценят возможность посадки на Марс.

Если посадки окажутся успешными, первые пилотируемые миссии на Марс запланированы на четыре года позже. Маск видит самообеспечивающуюся город на Марсе в течение двадцати лет.

Команда НАСА внимательно следит за тестами SpaceX, так как успешные результаты могут повлиять на собственные планы НАСА по миссии на Марс. НАСА, со своей программой "Артемида", планирует вернуться на Луну к 2026 году, готовясь к будущим миссиям на Марс.

Во время миссии астронавты проверят работоспособность технологии спутниковой связи SpaceX Starlink, которая потенциально может использоваться для связи во время миссий в глубоком космосе.

Ракета стартовала в 3:38 AM по lokalному времени Флориды.

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