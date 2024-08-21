Космический корабль Юпитера смело приближается к планете Земля

Космический аппарат "Сок" (Juice), предназначенный для изучения лун Юпитера, сначала должен сделать пролеты мимо Луны и Земли. Этот сложный маневр использует гравитационное притяжение обоих небесных тел. Удивительно, но все проходит гладко - ошибочный шаг мог бы иметь катастрофические последствия.

Европейское космическое агентство (ESA) триумфально объявило, что первый совместный пролет Луны и Земли в течение 24 часов был выполнен безупречно. "Сок" пролетел всего в 6840 километрах над Юго-Восточной Азией и Тихим океаном, делая снимки с помощью своих бортовых камер и собирая научные данные с помощью восьми из десяти своих инструментов. Этот мастерский ход, управляемый из центра управления в Дармштадте, был выполнен легко и точно. Как заявил руководитель центра управления Симон Плам, это превзошло их ожидания.

Этот маневр сократил расход топлива миссии примерно на 100-150 килограммов, что позволяет приблизиться к луне Юпитера Ганимеду ближе, чем планировалось изначально. Или, как считает Плам, миссия может быть продлена.

Цель пролета заключалась в изменении траектории "Сока" в космосе. Для этого использовалось гравитационное притяжение Луны, за которым следовало притяжение Земли, чтобы изменить скорость и направление космического аппарата. "Сок" пронесся мимо Луны на высоте около 750 километров, прежде чем приблизиться к Земле. Сейчас он направляется к Венере. Как объяснила операционный научный сотрудник Клэр Валлат, "Этот стратегический двойной пролет дает нам полное представление о работе инструментов "Сока".

Минусовая ошибка, масштабные последствия

Перед пролетом ESA охарактеризовало маневр "Сока" (Jupiter ICy moons Explorer) как сложную задачу, которой не пыталась добиться ни одна другая космическая миссия. Эксперты предупреждали, что даже небольшая оплошность могла бы сбить "Сок" с курса, что означало бы конец миссии.

После нескольких лет путешествия "Сок" скоро подробно изучит луны Юпитера - Европу, Каллисто и Ганимед - начиная с 2031 года. Ученые считают, что под километровой толщей льда этих лун может находиться вода, что потенциально создает условия, благоприятные для жизни. Ожидается, что миссия у Юпитера продлится с 2031 по 2035 год.

Успех пролета подчеркивает важность точных расчетов в космических миссиях, подчеркивая роль образования в оснащении инженеров и ученых необходимыми навыками. Достаточное образование в области физики, математики и инженерии является критически важным для понимания сложных гравитационных взаимодействий, вовлеченных в такие маневры.

Кроме того, данные, собранные в ходе этой миссии, могли бы существенно способствовать научному сообществу, подчеркивая значение непрерывного образования и исследований в области астробиологии. По мере того как мы исследуем возможность жизни за пределами Земли, все более важно инвестировать в образование и поощрять молодые умы к карьере в космической науке.

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