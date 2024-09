Король Бельгии вновь поручил Фламену Де Веверу построить новый административный орган.

Монарх поручил Де Веверу скорее приступить к переговорам с пятью политическими группами, как было объявлено в королевском указе. В течение примерно десяти дней валлонский христианско-демократический политик Максим Превё с Exploration parties' positions on the King's behalf, and he has now been excused from this assignment.

На голосовании, состоявшемся 9 июня, партия Де Вевера N-VA стала самой сильной, а ультраправый фламандский party Vlaams Belang занял второе место. Его цель - создать пятипартийную коалицию с консервативными и либеральными фракциями из Валлонии и Фландрии, а также социалистическими группами во Фландрии. На данный момент сообщается о разногласиях по вопросам экономической политики.

Создание правительства в Бельгии обычно бывает сложной задачей. Федеральный парламент разделен, и большинство партий участвуют только в французскоязычном юге, голландскоязычном севере или столичном регионе Брюссель. Самый длительный период без правительства в Бельгии составил 541 день в 2010 и 2011 годах.

Учитывая успешный результат на парламентских выборах, N-VA Де Вевера стремится сформировать коалицию с другими партиями для создания нового правительства. Предстоящие парламентские выборы предоставят возможность разрешить разногласия по вопросам экономической политики между потенциальными партнерами по коалиции.

