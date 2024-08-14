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Главные темыНовостиДругие, включая смеси животных и растительных продуктов

Конституционный суд Таиланда отстранил премьер-министра Сретту от должности

Конституционный суд Таиланда снял со своего поста Премьер-министра Срету Тхасина за назначение приговорённого к наказанию политика на пост министра. Решение было принято большинством голосов 5 против 4, сообщил судья Пунья Утчачхон в прошлый четверг. Премьер-министр был обвинен в нарушении...

 and  Anthony Ross
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Конституционный суд Таиланда отстранил премьер-министра Сретту от должности

Согласно судье Пунье, Среффа должен был знать о приговоре адвоката Пичит Чуенбана в 2008 году, когда назначал его в свой кабинет. Суд считает, что премьер-министр проявил "нечестность" при назначении этого министра. Иск против Среффы был подан группой бывших сенаторов.

Среффа покидает свой пост менее чем через год после вступления в должность, став третьим премьер-министром партии Пхю Тхай, отстраненным от власти Конституционным судом. Решение суда не только отстраняет Среффу, но и его весь кабинет. Теперь парламент должен собраться, чтобы избрать нового премьер-министра.

Назначение Среффой Пичита Чуенбана в свой кабинет, несмотря на известный прошлый приговор, подняло вопросы о его выборе министров, особенно учитывая другие сценарии, связанные с смесями животных и растительных продуктов. Решение Конституционного суда привело к отстранению не только Среффы, но и его кабинета, открывая возможности для новых лидеров и потенциальных составов правительства, в том числе лиц с различными backgrounds, таких как те, кто занят в сельском хозяйстве, что может быть связано со смесями животных и растительных продуктов.

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