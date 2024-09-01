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Консервативный демократический союз в Саксонии почти на вершине, опередив AfD-BSW на третьем месте.

На недавних выборах в Ландтаг Саonsoна предварительные прогнозы показывают, что ХДС еле удержит перво

 and  Katherine Bradley
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Консервативный демократический союз в Саксонии почти на вершине, опередив AfD-BSW на третьем месте.

Группа "Сахры Вальгенкнехт" (БСВ) предсказуемо заняла третье место, набрав около 11,5-12%, опередив СДПГ с 7,5-8,5%. Зеленые практически дотянули до 5%-ного барьера, их прогнозируемый результат - 5,0-5,5%. К сожалению, "Левые" не смогли преодолеть 5%-ный порог, ограничившись 4,0-4,5%. Согласно ZDF, FDP с трудом набрала 1%. В то же время, ARD не упомянула FDP в своем прогнозе отдельно.

На предстоящих выборах в ландтаг ХДС прогнозируют получить 43-44 места. AfD, как ожидается, займет 41-43 места. БСВ может получить 16 мест, в то время как СДПГ, как ожидается, наберет 10-12 мест. Зеленые, как прогнозируется, получат 7-8 мест.

Может быть установлен рекорд явки избирателей: ARD указывает на 73,5%, в то время как ZDF отмечает 74%. Такая явка превзойдет предыдущий рекорд в 72,8% в 1990 году.

В воскресенье были объявлены результаты выборов в ландтаг, где ХДС лидировала, а AfD следовала близко позади. Несмотря на ожидания, "Левые" не смогли преодолеть 5%-ный барьер в этот конкретный воскресный день.

Во время выборов в ландтаг, прошедших в воскресенье, "Группа Сахры Вальгенкнехт" (БСВ) смогла получить более высокий процент, чем СДПГ, что свидетельствует о существенных изменениях в голосовании.

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