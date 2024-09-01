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Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)

На предварительных результатах выборов в Саксонии победила ХДС, но ненамного опередив АФД, признанную государственным конституционным.shields экстремистской правой партией. Госсоюз во главе с Сахрой В겐кнехт, участвующий впервые, занял третье место, обойдя СДП и Зеленых. Возможность формирования...

 and  Wendy Allen
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Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)

Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый премьер-министром Михаэлем Креtschmer, который находится у власти в Саксонии с 1990 года, как в одиночку, так и в партнерстве, согласно опросам ARD и ZDF, должен получить 31,5% или 31,8%. Альтернатива для Германии (АфД), возглавляемая Йоргом Урбаном, следует за ними с 30,4% или 30,8%. Баварская социал-демократическая рабочая партия (БСДП) должна получить 11,5% - 12%.

Социал-демократическая партия (СДПГ), в настоящее время управляющая в коалиции с ХДС и Зелеными, должна получить 7,5% или 7,6%. Зеленые должны пробиться выше 5-процентного порога, получив 5,2% - 5,5%, что гарантирует им место в ландтаге.

Левую партию, согласно прогнозам, могут не пустить в ландтаг, так как она может не преодолеть 5-процентный порог, получив 4,2% - 4,8%. Однако они могут войти в ландтаг через два прямых мандата в Лейпциге и специальный параграф в избирательном законе. Свободная демократическая партия (СвДП) получила очень мало голосов и не была отдельно указана в прогнозах.

Возобновление коалиционного правительства ХДС, СДПГ и Зеленых может оказаться недостаточным на основе этих прогнозов. Троепартийная коалиция ХДС, СДПГ и БСДП имела бы большинство, как и коалиции ХДС и БСДП с Зелеными или Левой партией. Коалиции с АфД теоретически возможны, но исключены как ХДС, так и другими партиями в Саксонии.

Креtschmer заявил до выборов, что хочет избежать возобновления коалиции с Зелеными. Коалиции с Левой партией невозможны для ХДС из-за решения о несовместимости. Креtschмер не определился в отношении альянсов с БСДП, но назвал условия, поставленные лидером БСДП Вальгенкнехтом для участия в правительстве "неприемлемыми".

В воскресенье Креtschмер сказал сторонникам ХДС в Дрездене, что, несмотря на трудности, они могут сформировать стабильное правительство для Саксонии. Он добавил, что формирование правительства потребует "многих разговоров" и "терпения". Но политика имеет ответственность, добавил он, "Хуже всего было бы вообще не иметь правительства".

Урбан выразил оптимизм в ночь выборов, что его партия может стать самой сильной силой. Однако по мере подсчета голосов это казалось все менее вероятным.

Верховный кандидат БСДП Сабина Циммерман вновь исключила коалицию с АфД. Для их партии важно, чтобы политика менялась для граждан, сказала она, глядя на возможные переговоры о коалиции. Она выразила гордость результатом выборов БСДП.

"Теперь задача ХДС - сформировать стабильное демократическое правительство в этих трудных обстоятельствах", - объяснил кандидатский список Саксонских Зеленых Катарина Майер, Вольфрам Гюнтер и Франциска Шуберт. Их партия, в любом случае, "открыта для переговоров", добавили они.

В предстоящем ландтаге ХДС должно получить 41 или 42 места, АфД - 40 или 41. БСДП получит 15 или 16 мандатов, СДПГ - 10. Зеленые должны получить семь мест, Левую партию - пять или шесть.

Может быть установлен рекорд по явке избирателей: она составила 74% по данным Forschungsgruppe Wahlen для ZDF, что может превзойти предыдущий рекорд в 72,8% в 1990 году.

В воскресенье премьер-министр Креtschмер обратился к сторонникам ХДС в Дрездене, выразив оптимизм в отношении формирования стабильного правительства для Саксонии несмотря на трудные обстоятельства. После выборов Сабина Циммерман, верховный кандидат БСДП, выразила гордость результатом выборов их партии и исключила коалицию с АфД, подчеркнув важность изменения политики для граждан.

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