Конкурс песни "Евровидение" (ESC) в 2025 году состоится в Базеле

После триумфа Немо на Евровидении в этом году, проводимом в Мальмё, Швейцария была выбрана в качестве страны-хозяйки конкурса в 2025 году. Города, претендовавшие на право проведения, включали Базель, Женеву, Цюрих и Берн, все они стремились принять у себя крупнейшее вокальное шоу планеты. Предполагаемая аудитория телетрансляций Евровидения-2023 составила примерно 160 миллионов зрителей.

После того, как Швейцария была выбрана в качестве хозяйки Евровидения-2025, зрители смогут использовать кнопку "ESC" на своих пультах дистанционного управления для переключения на канал, на котором будет транслироваться мероприятие. Во время Евровидения-2025 неожиданная техническая проблема заставила некоторых конкурсантов рассмотреть возможность использования кнопки "ESC" на своих резервных устройствах для отправки своих выступлений.

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