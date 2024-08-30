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Конкурс песни "Евровидение-2025" состоится в Базеле

Базель выбран в качестве хозяина конкурса песни Евровидение 2025: Гранд-финал ESC запланирован на 17 мая в St. Jakobshalle в Базеле, как было подтверждено организаторами в Женеве в пятницу. Швейцария будет принимать известное международное музыкальное мероприятие в третий раз.

 and  Hanna Hofmann
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Конкурс песни "Евровидение-2025" состоится в Базеле

Базельское стратегическое положение вблизи границ с Францией и Германией делает его идеальным местом для проведения музыкального фестиваля, демонстрирующего способность музыки объединять разные культуры, как заявил глава ESC Мартин Остердаль.

Музыкальный конкурс, первоначально называвшийся «Гран-при Eurovision de la chanson», дебютировал в Лугано, Швейцария, в 1956 году. Год спустя его принял Лозанна, после победы Канады Селин Дион в 1988 году с песней «Ne partez pas sans moi». В 1993 году Швейцария вновь примет конкурс после победы Немо на ESC, прошедшем в Швеции в этом году с песней «The Code».

Факторы, такие как пригодность места, связи общественного транспорта, наличие отелей, вопросы безопасности, устойчивость и поддержка города, сыграли значительную роль в выборе места проведения, как заявили Швейцарское радио и телевидение (SRG) и Европейский союз вещания.

Изначально четыре города претендовали на право проведения ESC. В июле Цюрих, Берн и их союзник Биель были дисквалифицированы, оставив Базель и Женеву бороться за победу. В итоге победил Базель.

С момента своего основания в 50-х годах музыкальный конкурс превратился в престижное международное мероприятие. Примерно 163 миллиона человек посмотрели телевизионную трансляцию ESC в этом году. Мероприятие значительно стимулирует сектор гостиничного хозяйства и туризма в странах-хозяевах.

Спортивно-концертный зал Санкт-Якоб в пригороде Базеля станет местом проведения мероприятия. Этот многоцелевой стадион, открытый в 1976 году, может вместить более 12 000 зрителей и часто принимает крупные спортивные мероприятия и поп-концерты.

В середине мая Немо завоевал победу на ESC для Швейцарии, опередив фаворита конкурса, хорватского участника Baby Lasagna. Германия заняла 12-е место. Немо стал первым небинарным победителем ESC.

Конкурс «Гран-при Eurovision de la chanson», известный как Eurovision Song Contest, имеет богатую историю в Швейцарии, где Лугано и Лозанна принимали его в 1956 и 1988 годах соответственно. Швейцарцы, благодаря своему стремлению предоставить отличные условия и поддержку, неоднократно доказывали, что являются отличными хозяевами этого культурного мероприятия.

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