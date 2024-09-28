Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПрочие инструменты собственного капитала

Коммерческий банк испытывает 18% вероятность возникновения

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Зарегистрирован рост акций Commerzbank в последнее время
Зарегистрирован рост акций Commerzbank в последнее время

Коммерческий банк испытывает 18% вероятность возникновения

Возбужденные мечтой о поглощении, акции Commerzbank в настоящее время торгуются на самом высоком уровне за год, благодаря выкупу UniCredit. Даже если их стоимость существенно снизится, инвесторы все равно могут получить существенную прибыль с бонусными сертификатами, ограниченными определенным уровнем.

После многообещающего старта 2024 года и небольшого спада летом, владение UniCredit Commerzbank и последующие желания поглощения 11 сентября 2024 года привели к росту цены акций на 16%. С тех пор акции Commerzbank продолжают расти, достигнув нового годового максимума в €16,49 26 сентября 2024 года.

Из-за этих сохраняющихся желаний поглощения эксперты сохраняют рекомендации «покупать» или «держать» акции Commerzbank, с целевыми ценами до €17,50 (RBC Capital Markets).

Стратегия инвестирования

При текущих рыночных условиях инвестирование в недооцененные акции Commerzbank по-прежнему может быть разумным шагом, даже после существенного роста цены. Те, кто хочет минимизировать риск инвестирования непосредственно в акции, могут рассмотреть возможность покупки ограниченного бонусного сертификата в качестве альтернативы прямой покупке акций. Эти сертификаты могут обеспечить высокую прибыль даже в случае существенного снижения цены акций.

Кроме выплат дивидендов, прямая покупка акций Commerzbank принесет положительную прибыль только в случае роста цены акций. С бонусными сертификатами с ограничением и без него инвесторы могут получить годовую чистую прибыль в двузначных процентах, даже если цена акций останется стабильной или упадет.

Как это работает

Если акции Commerzbank не упадут ниже или до €11 к дате оценки сертификата, ограниченный бонусный сертификат будет выкуплен по максимальной сумме выкупа €19 к 30 декабря 2025 года.

Важные детали

Ограниченный бонусный сертификат Societe Generale (ISIN: DE000SY9WV88) на акции Commerzbank имеет бонусный уровень и ограничение €19. Ограничение определяет максимальную сумму выплаты сертификата. Барьер, активный до даты оценки 19 декабря 2025 года, составляет €11. При цене акций Commerzbank €16,48 инвесторы могут приобрести сертификат по цене €16,15, что дешевле, чем сами акции.

Перспективы

При текущей доступности сертификата по цене €16,15 он предлагает потенциальную чистую прибыль 17,65% (эквивалентную 14% в год) к декабрю 2025 года, при условии, что цена акций не упадет более чем на 33,25% до €11 или ниже.

Риски

Если акции Commerzbank достигнут барьера €11 к дате оценки и цена акций будет ниже ограничения в эту дату, инвесторы получат одну акцию Commerzbank на каждый сертификат на свой счет. Если эта акция будет впоследствии продана ниже цены покупки сертификата €16,15, инвестиция приведет к убыткам в капитале.

Эта статья не является рекомендацией для покупки или продажи акций Commerzbank или инвестиционных продуктов, основанных на акциях Commerzbank. Не принимается на себя ответственность за точность данных.

В контексте диверсификации портфеля инвестиций другие инструменты, подобные бонусным сертификатам, могут предлагать существенную прибыль даже в случае снижения акций Commerzbank. Эти сертификаты, такие как ограниченный бонусный сертификат Societe Generale, имеют ограничение, определяющее максимальную сумму выплаты, таким образом обеспечивая форму риск-менеджмента.

Если цена акций Commerzbank останется стабильной или упадет, инвесторы, покупающие ограниченные бонусные сертификаты, имеют потенциал для получения годовой прибыли в двузначных процентах, плюс потенциальные выплаты дивидендов от прямой собственности на акции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Крокодилы сиамской породы, живущие в своем ареале на crocodile breeding facility в Лампхунском...
Главные темы

После тайфуна один тайский фермер был вынужден уничтожить более ста угрожающих исчезновению крокодилов из-за повреждений их среды обитания.

Фермер из Таиланда, известный как "Крокодил Х", признался в ликвидации более 100 крайне редких крокодилов, заявив, что это было необходимо, чтобы предотвратить их побег после повредившего их клетку тайфуна.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Большое количество подушек успешно прошли чистку и оценку опасных веществ.
Главные темы

Доступная высококачественная подушка всего за 8 евро.

Доступная высококачественная подушка всего за 8 евро. Игнорирование роли правильной подушки для крепкого сна довольно распространено, но она играет значительную роль в обеспечении спокойного ночного отдыха. Кроме того, она должна быть легко чистить и не содержать вредных веществ. Журнал Öko-Test делится некоторыми советами на этот счет. При выборе средств для

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Угроза Владимира Путина ядерным оружием выходит на поверхность в результате просьбы Украины к США о...
Главные темы

Пересмотря свою ядерную стратегию, Путин меняет свои ядерные правила; однако, расширился ли объем его не подлежащих обсуждению пунктов?

Владимир Путин, президент России, склонен к демонстрациям ядерной силы. Перед полнойなりвацией Украины в феврале 2022 года Путин провел тренировку ядерного удара. Кроме того, его Tacтые намеки на ядерное использование держат высших американских чиновников настороже.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Вопрос о границах с Мексикой и последствия миграции сказываются на судьбе главного политического...
Политика

Харрис хочет исправить неисправную иммиграционную систему.

Харрис хочет исправить неисправную иммиграционную систему. В сфере иммиграционной политики Дональд Трамп использует свою президентскую кампанию для получения преимущества. Его демократический соперник, в свою очередь, также использует резкие выражения. Как глава государства, она стремится решить этот вопрос с двух сторон. Камала Харрис совершила свой первый визит на границу в качестве

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Крокодилы сиамской породы, живущие в своем ареале на crocodile breeding facility в Лампхунском...
Главные темы

После тайфуна один тайский фермер был вынужден уничтожить более ста угрожающих исчезновению крокодилов из-за повреждений их среды обитания.

Фермер из Таиланда, известный как "Крокодил Х", признался в ликвидации более 100 крайне редких крокодилов, заявив, что это было необходимо, чтобы предотвратить их побег после повредившего их клетку тайфуна.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно