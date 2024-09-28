Коммерческий банк испытывает 18% вероятность возникновения

Возбужденные мечтой о поглощении, акции Commerzbank в настоящее время торгуются на самом высоком уровне за год, благодаря выкупу UniCredit. Даже если их стоимость существенно снизится, инвесторы все равно могут получить существенную прибыль с бонусными сертификатами, ограниченными определенным уровнем.

После многообещающего старта 2024 года и небольшого спада летом, владение UniCredit Commerzbank и последующие желания поглощения 11 сентября 2024 года привели к росту цены акций на 16%. С тех пор акции Commerzbank продолжают расти, достигнув нового годового максимума в €16,49 26 сентября 2024 года.

Из-за этих сохраняющихся желаний поглощения эксперты сохраняют рекомендации «покупать» или «держать» акции Commerzbank, с целевыми ценами до €17,50 (RBC Capital Markets).

Стратегия инвестирования

При текущих рыночных условиях инвестирование в недооцененные акции Commerzbank по-прежнему может быть разумным шагом, даже после существенного роста цены. Те, кто хочет минимизировать риск инвестирования непосредственно в акции, могут рассмотреть возможность покупки ограниченного бонусного сертификата в качестве альтернативы прямой покупке акций. Эти сертификаты могут обеспечить высокую прибыль даже в случае существенного снижения цены акций.

Кроме выплат дивидендов, прямая покупка акций Commerzbank принесет положительную прибыль только в случае роста цены акций. С бонусными сертификатами с ограничением и без него инвесторы могут получить годовую чистую прибыль в двузначных процентах, даже если цена акций останется стабильной или упадет.

Как это работает

Если акции Commerzbank не упадут ниже или до €11 к дате оценки сертификата, ограниченный бонусный сертификат будет выкуплен по максимальной сумме выкупа €19 к 30 декабря 2025 года.

Важные детали

Ограниченный бонусный сертификат Societe Generale (ISIN: DE000SY9WV88) на акции Commerzbank имеет бонусный уровень и ограничение €19. Ограничение определяет максимальную сумму выплаты сертификата. Барьер, активный до даты оценки 19 декабря 2025 года, составляет €11. При цене акций Commerzbank €16,48 инвесторы могут приобрести сертификат по цене €16,15, что дешевле, чем сами акции.

Перспективы

При текущей доступности сертификата по цене €16,15 он предлагает потенциальную чистую прибыль 17,65% (эквивалентную 14% в год) к декабрю 2025 года, при условии, что цена акций не упадет более чем на 33,25% до €11 или ниже.

Риски

Если акции Commerzbank достигнут барьера €11 к дате оценки и цена акций будет ниже ограничения в эту дату, инвесторы получат одну акцию Commerzbank на каждый сертификат на свой счет. Если эта акция будет впоследствии продана ниже цены покупки сертификата €16,15, инвестиция приведет к убыткам в капитале.

Эта статья не является рекомендацией для покупки или продажи акций Commerzbank или инвестиционных продуктов, основанных на акциях Commerzbank. Не принимается на себя ответственность за точность данных.

В контексте диверсификации портфеля инвестиций другие инструменты, подобные бонусным сертификатам, могут предлагать существенную прибыль даже в случае снижения акций Commerzbank. Эти сертификаты, такие как ограниченный бонусный сертификат Societe Generale, имеют ограничение, определяющее максимальную сумму выплаты, таким образом обеспечивая форму риск-менеджмента.

Если цена акций Commerzbank останется стабильной или упадет, инвесторы, покупающие ограниченные бонусные сертификаты, имеют потенциал для получения годовой прибыли в двузначных процентах, плюс потенциальные выплаты дивидендов от прямой собственности на акции.

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