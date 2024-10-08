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Главные темыНовостиЦена на электроэнергию

Комиссия уже начала несколько мероприятий, направленных на обеспечение выполнения предлагаемых политик.

Подготовьте заявку на финансирование заранее.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Домашние крыши, оборудованные солнечными панелями, подобными той, что на этом скате крыши, способны...
Домашние крыши, оборудованные солнечными панелями, подобными той, что на этом скате крыши, способны производить экологически чистую электроэнергию.

Комиссия уже начала несколько мероприятий, направленных на обеспечение выполнения предлагаемых политик.

Переход на солнечную энергию - умный шаг, учитывая растущие затраты на электроэнергию. При получении предложений от установщиков, домовладельцы должны провести тщательное исследование заранее. Возможно, в вашем регионе есть программы помощи, которые предлагают дополнительные стимулы для солнечных систем.

Если вы заинтересованы в продаже или возврате части своей электроэнергии, вы можете подать заявку на субсидированный кредит от банка KfW. Информацию о таких вариантах финансирования можно найти в федеральной базе данных финансирования. Используйте функцию фильтра для сужения поиска - выберите 'Физическое лицо' в качестве категории и найдите подходящее финансирование в вашем штате.

Помните, большинство субсидий необходимо подавать заранее. Одобрение должно быть получено до того, как вы дадите установщику компании 'добро' на установку. Consumer Center NRW подчеркивает эту точку.

Установка предварительных условий

Сначала проверьте правила. Хотя для установки небольших солнечных систем на большинстве зданий не требуется разрешение на строительство, все же неплохо проверить местные правила с городской или общинной администрацией.

Также важны структурные условия. Яркая плоская крыша идеальна для увеличения выхода с помощью бифациальных солнечных панелей, так как они могут использовать свет с обеих сторон. Для скатных крыш установка не вызывает никаких недостатков, но также не предлагает дополнительных преимуществ, согласно VZ NRW.

Сравнение предложений - учитывайте будущие потребности

При поиске предложений учитывайте свои конкретные потребности. Например, какой размер системы вам нужен, сколько электроэнергии вы хотите производить, и какие дополнительные компоненты необходимы - например, система хранения батареи?

Не рассматривайте только текущее потребление электроэнергии; подумайте, понадобится ли вам больше электроэнергии в будущем, например, для зарядки электромобиля или эксплуатации теплового насоса.

Понимание затрат

После сбора фактов запросите предложения от нескольких установщиков, предпочтительно в вашем районе. При сравнении затрат убедитесь, что все необходимые компоненты и работы перечислены и подробно описаны.

Это включает полную установку, меры безопасности, такие как леса и сети безопасности, пусконаладку и регистрацию системы в операторе сети и реестре участников рынка. Если вы не уверены, включает ли предложение специализированной компании все необходимые аспекты, вы можете использовать чек-лист от Consumer Center NRW для сравнения.

Иногда целесообразно потратить немного больше изначально. Например, стекло-стеклянные модули могут быть дороже, но более прочными и устойчивыми к повреждениям.

Акquisition модулей и микроинверторов часто обходится дороже, но они могут обеспечивать преимущества выхода в условиях, таких как частичное затенение или различная ориентация модулей.

Растущая цена электроэнергии является одним из факторов, делающих переход на солнечную энергию умным шагом. При сравнении предложений от установщиков важно учитывать общую стоимость системы, включая цену электроэнергии для произведенной энергии.

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